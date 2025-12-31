اعترافات المتهم بقتل فران بولاق الدكرور وجهات التحقيق تقرر حبسه 4 أيام

18 حجم الخط

أدلى عاطل متهم بقتل فران باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق المختصة بقتله بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وقال إن الخلاف بينهما بدأ على سبيل المزاح قبل أن يتطور إلى مشاجرة.

وأضاف المتهم أنه عندما اشتد بينهما الخلاف قام بطعنه بسكين، أسفر عن وفاته، مؤكدا أنه لم يخطط لارتكاب الجريمة.

وأرشد المتهم عن السلاح المستخدم في الواقعة.

وعقب انتهاء التحقيق معه أمرت جهات التحقيق حبسه 4 أيام علي ذمة التحقيق، وكلفت رجال المباحث العامة بالجيزة بجمع التحريات وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.



وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا يفيد بمقتل شخص في بولاق الدكرور، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات نشوب خلاف بين المتهم، وهو تاجر فاكهة، والمجني عليه بسبب المزاح، انتهى بالاعتداء عليه بسلاح أبيض.

وتمكن المقدم أيمن سكوري، رئيس مباحث بولاق الدكرور، من القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.



عقوبة القتل والضرب خلال الدفاع عن النفس

ينص القانون على أنه لا عقوبة مطلقًا على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله وقد بينت في المواد الآتية الظروف التي ينشأ عنها هذا الحق والقيود التي يرتبط بها.

المادة 246

حق الدفاع الشرعي عن النفس يبيح للشخص إلا في الأحوال الاستثنائية المبينة بعد استعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصًا عليها في هذا القانون.

