القبض على شخصين أطلقا أعيرة نارية ابتهاجا بفوز مرشح في انتخابات النواب بقنا

ضبط المتهمين
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على شخصين لقيامهما بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء ابتهاجًا بفوز أحد المرشحين بـانتخابات مجلس النواب بقنا.
 

القبض على شخصين أطلقا أعيرة نارية ابتهاجا بفوز مرشح بانتخابات النواب بقنا

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تجمع عدد من أنصار أحد المرشحين لانتخابات مجلس النواب بقنا احتفالًا بفوزه وقيام اثنين منهم بإطلاق أعيرة نارية في الهواء.


بالفحص تمكن رجال الأمن من تحديد وضبط الشخصان الظاهران بمقطع الفيديو (مقيمان بدائرة مركز شرطة نجع حمادى)، وبحوزتهما السلاحين الناريين المستخدمين فى إرتكاب الواقعة (2 بندقية آلية)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. والتحفظ على السلاحين الناريين.
 

وفى سياق آخر، كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة فيديو إطلاق أعيرة نارية ابتهاجا بفوز مرشح بانتخابات مجلس النواب بمحافظة قنا.

 

تعود تفاصيل الواقعة برصد الأجهزة الأمنية، مقطع فيديو تم تداوله بعدد من الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن الزعم بإطلاق عدد من المواطنين أعيرة نارية ابتهاجًا بفوز أحد المرشحين بمجلس النواب بمحافظة قنا.


وبالفحص تبين أن مقطع الفيديو سبق تداوله بتاريخ 2025/11/13 بإحدى الدول العربية، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات

