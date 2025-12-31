ضبط قائدي سيارتين بأسيوط لتعريض حياة المواطنين للخطر

18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بأسيوط من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام قائدي سيارتين بأداء حركات استعراضية على الطريق، معرضين حياتهم وحياة المواطنين للخطر.

تفاصيل الواقعة

وأظهر الفحص الأمني، عدم ورود أي بلاغات سابقة عن الحادث وتم تحديد وضبط السيارتين الظاهرتين في الفيديو، مع قائديهما، وهما مقيمان بمحافظة أسيوط.



واعترف المتهمان بتنفيذ الواقعة أثناء احتفالهما بحفل زفاف أحد أصدقائهما.

الإجراءات القانونية

تم التحفظ على السيارتين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدي السيارتين، وإحالتهم للنيابة المختصة لاستكمال التحقيق.

ضبط نسخ مقلدة من الكتب الدراسية

وعلي جانب آخر في وقت سابق، تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط مدير مخزن "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة.

تفاصيل الواقعة:

المخزن كان يقوم بتوزيع وبيع نسخ من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية، مقلدة ومنسوخة بدون تصريح أو تفويض من الجهات المختصة، مخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

بعد تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم ضبط المدير المسئول وبحوزته 24 ألف نسخة من الكتب الدراسية المقلدة.

المتهم أقر بارتكابه الواقعة بقصد تحقيق الربح المادي.

الإجراءات القانونية:

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم والمضبوطات، وضبط الواقعة جاء ضمن سلسلة حملات مكثفة تستهدف حماية الملكية الفكرية ومنع تداول المواد المقلدة.

