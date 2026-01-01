الخميس 01 يناير 2026
حوادث

كشف ملابسات تعرض شخص للنصب بزعم إيجار شقة بالإسكندرية

ضبط المتهم
ضبط المتهم
 كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات لما تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن تضرر صاحب الحساب من قيام أحد الأشخاص بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم إيجار شقة سكنية بمحافظة الإسكندرية ولم يف بذلك، والإدعاء بكونه ضابط شرطة.

بالفحص تبين أن قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية تلقي بلاغا من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" – مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه) بتضرره من (أحد الأشخاص) لقيامه بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى مقابل تأجير شقة سكنية له كائنة بدائرة القسم، وطلب منه توفير بعض المحتويات والأجهزة، ولدى استلام الشقة تبين عدم وجود الأشياء المتفق عليها، وحال مطالبته برد المبلغ المالى رفض المشكو فى حقه وهدده بالإيذاء.

تمكن رجال الأمن من تحديد وضبط المشكو فى حقه (صاحب شركة قطع غيار سيارات - مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية) وبحوزته المبلغ المالى المستولى عليه.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأنكر انتحاله صفة ضابط.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

فى سياق آخر نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بمحافظة المنيا، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، عبر انتحال صفة موظف خدمة عملاء بعدد من البنوك.

وأوضحت التحريات أن المتهم كان يتواصل مع ضحاياه بدعوى تحديث البيانات البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض أو منح ومساعدات مالية، وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم وسرقة مبالغ مالية من حساباتهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته 5 هواتف محمولة، وبفحصها فنيًا تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، بالإضافة إلى مبلغ مالي. 

وبمواجهته أقر بارتكابه 9 وقائع نصب بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

