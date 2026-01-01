مصرع سيدة دهسها القطار أثناء عبور قضبان السكة الحديد بالعياط

18 حجم الخط

لقيت سيدة مصرعها، دهسًا أسفل عجلات القطار، حال عبورها قضبان السكة الحديد في مدينة العياط جنوب محافظة الجيزة.

حادث قطار العياط

وأكدت تحريات رجال المباحث بـ مديرية أمن الجيزة عدم وجود شبهة جنائية، في الحادث وتوصلت التحريات إلى أن السيدة خلال عبورها السكة الحديد صدمها القطار، ما أسفر عن مصرعها في الحال.

وبسؤال أفراد أسرتها، لم يشتبهوا في الواقعة جنائيًّا، كما استمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان، وتم إخطارًا النيابة التي باشرت التحقيق.

وكان مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بمصرع سيدة دهسها قطار بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى العياط المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى سياق آخر، لقي طفل من الفيوم مصرعه، دهسًا تحت عجلات قطار - الواسطى الفيوم، أمام مزلقان قرية العامرية التابعة لمركز الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي، تحت تصرف جهات التحقيق.

مصرع طفل تحت عجلات القطار

تلقى مدير أمن الفيوم اللواء أحمد عزت، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات شرطة النجدة، بمصرع طفل دهسه قطار الفيوم ـ الواسطي، علي مزلقان قرية العامرية بدائرة المركز، وعلى الفور انتقل قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

وتبين أن الطفل " محمد. أ.ع "، 12 عاما، مقيم بقرية العامرية، كان يعبر مزلقان السكة الحديد، ولم ينتبه أن القطار كان علي مسافة قريبة منه ولم يتمكن من الفرار فدهسه القطار، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى التأمين الصحي، تحت تصرف جهات التحقيق.

قرار النيابة العامة

وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، كما طلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة وتولت التحقيق.

