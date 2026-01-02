مفتي الجمهورية: المسجد في الإسلام منارة علمية وصرح شامل للحياة الروحية والاجتماعية

18 حجم الخط

شهد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، اليوم الجمعة، افتتاح مسجد "السميع العليم" بمنطقة برنيس بمدينة مرسى علم، ومسجد "الحميد المجيد" بمدينة حلايب، بمحافظة البحر، الذي تم افتتاحه عن طريق "تقنية الفيديو كونفرنس"، بحضور عدد من الوزراء والقيادات الدينية والسياسية والعسكرية بالمحافظة.

قيمة الوقت في حياة الإنسان وأهمية حسن استغلاله

وقد أدَّى مفتي الجمهورية، صلاة الجمعة بمسجد السميع العليم، حيث ألقى خطبة الجمعة الشيخ حسام الدين محمود، حول موضوع "قيمة الوقت في حياة الإنسان وأهمية حسن استغلاله" موضحًا أن استثمار الوقت بما ينفع الإنسان في دنياه وآخرته يعدُّ من علامات الصلاح والوعي الديني، ويعزز قدرة الفرد على خدمة مجتمعه ووطنه.

أهمية استمرار التعاون بين كافة مؤسسات الدولة لنشر الفكر الوسطي المستنير

وأكد مفتي الجمهورية، أن المسجد في الإسلام ليس مجرد مكان لأداء الشعائر، بل هو صرح شامل للحياة الروحية والاجتماعية، ومنارة للعلم والهدى، وفضاء لغرس القيم والأخلاق الفاضلة في النفوس، وتعزيز روح المحبة والتعاون بين أفراد المجتمع، مشددًا على أهمية استمرار التعاون بين كافة مؤسسات الدولة لنشر الفكر الوسطي المستنير، وصيانة الوعي العام من أي أفكار منحرفة أو مغلوطة.

وعقب تأدية صلاة الجمعة، شارك مفتي الجمهورية الوزراء والقيادات في توزيع عشرة آلاف كرتونة غذائية وكمية كبيرة من السلع والبطاطين، بناءً على توجيهٍ من رئيس الجمهورية بإهدائها إلى أهالي المنطقة، دعمًا للأُسر الأَولى بالرعاية، وتأكيدًا لمبادئ التكافل الاجتماعي، وتخفيفًا للأعباء عن المواطنين.

وحضر الافتتاح اللواء عمرو حنفي - محافظ البحر الأحمر، والدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة، ومحمد جبران - وزير العمل، والدكتور شريف فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد الضويني - وكيل الأزهر الشريف، وأحمد المسلماني - رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، واللواء وليد عارف - رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أسامة سمير عبد اللطيف - قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، وعدد من القبائل البدوية وسط حشد جماهيري كبير.

