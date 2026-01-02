الجمعة 02 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

انفوجراف

6 أحداث كروية عالمية مُنتظرة في 2026 (إنفوجراف)

محمد صلاح ورونالدو
محمد صلاح ورونالدو
18 حجم الخط

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس العالم كأس أمم أفريقيا محمد صلاح كريستيانو رونالدو ميسي لامين يامال الكرة الذهبية

مواد متعلقة

تقارير عالمية تكشف حجم إنفاق محمد صلاح من ثروته في الأعمال الخيرية

أمم إفريقيا نسخة 2025 تسجل ثاني أعلى حصيلة تهديفية بدور المجموعات

تقارير إنجليزية: كريستيانو رونالدو أنهى بناء قصره في لشبونة

لامين يامال يتفوق على ميسي ورونالدو في رقم جديد

الأكثر قراءة

خطوات نقل ملكية عداد المياه إلكترونيا والأوراق المطلوبة

53 منظمة دولية تدعو إسرائيل لوقف عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

هل يزامل مرموش؟، مدرب بورنموث يكشف موعد رحيل سيمينيو عن الفريق

قرار جمهوري مهم ورسائل قوية من السيسي لحاملي الدكتوراه من دعاة الأوقاف

محافظ حضرموت يعلن سيطرة قوات درع الوطن على معسكر اللواء 37 فى الخشعة

برعاية الرئيس وحضور 4 وزراء، افتتاح مسجدَي الحميد المجيد بحلايب والسميع العليم ببرنيس (صور)

شكرًا التكريم

خلاف على أجرة دهان أثاث السبب، قصة مقتل سيدة في مشاجرة بالمنيا

خدمات

المزيد

هل يمكن الربط على إنستاباي في حالة مسح رقم الفيزا عبر الاتصال بالبنك؟

تعرف على سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية

سعر الأرز اليوم الجمعة في الأسواق المصرية

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي

المزيد

انفوجراف

6 أحداث كروية عالمية مُنتظرة في 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية: المسجد في الإسلام منارة علمية وصرح شامل للحياة الروحية والاجتماعية

تفسير حلم الهروب من النار في المنام وعلاقته بالتغلب على المشاكل

الشعراوي يوضح معنى الكتاب في قوله تعالى «ويعلمه الكتاب» (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads