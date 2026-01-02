الجمعة 02 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

وديا، غزل المحلة يفوز على الصيد بثلاثية استعدادا لمباراة المقاولون العرب

غزل المحلة
غزل المحلة
18 حجم الخط

حقق فريق غزل المحلة الفوز على نظيره صيد المحلة بنتيجة 3ـ0 في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة، ضمن استعدادات زعيم الفلاحين لمواجهة المقاولون العرب في كأس عاصمة مصر. 

ومن المقرر أن يواجه غزل المحلة نظيره فريق المقاولون العرب يوم الإثنين المقبل، في الجولة الخامسة من بطولة كأس عاصمة مصر.

طلائع الجيش يفوز غزل المحلة

فاز فريق طلائع الجيش على غزل المحلة، بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب جهاز الرياضة، ضمن منافسات المجموعة الأولى بـ كأس عاصمة مصر

سجل هدف التقدم لطلائع الجيش اللاعب التونسي حسام الدين السويسي.

ترتيب مجموعة غزل المحلة في كأس عاصمة مصر 

1- فاركو 9 نقاط

2- طلائع الجيش 7 نقاط

3- إنبي 6 نقاط

4- المقاولون العرب 4 نقاط

5- غزل المحلة 3 نقاط

6- سيراميكا كليوباترا 3 نقاط

7- الأهلي 3 نقاط 

نظام كأس عاصمة مصر موسم 2025-2026

ويشارك هذا الموسم في كأس الرابطة 21 ناديًا من الدوري المصري الممتاز، موزعين على 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 7 أندية.

ويتأهل من كل مجموعة كل من المتصدر والوصيف مباشرةً إلى ربع النهائي، إلى جانب أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث بين المجموعات، لضمان منافسات قوية ومتوازنة في الأدوار الإقصائية.

جوائز كأس عاصمة مصر

ويحصل بطل كأس عاصمة مصر على 10 ملايين جنيه، فيما يحصل صاحب الوصيف على 4 ملايين جنيه، بينما يحصل صاحب المركز الثالث على 2 مليون جنيه، وأخيرا يحصل صاحب المركز الرابع على مليون و500 ألف جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غزل المحلة المقاولون العرب كأس عاصمة مصر الأهلي فاركو

مواد متعلقة

هل يزامل مرموش؟، مدرب بورنموث يكشف موعد رحيل سيمينيو عن الفريق

شكوك حول مشاركة قائد بنين أمام مصر في دور الـ16 بأمم إفريقيا

جدة تستضيف منافسات كأس الخليج العربي الـ27 سبتمبر المقبل

التعادل يحسم مواجهة توتنهام وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

روما الإيطالي يكشف لـ"فيتو" حقيقة التفاوض مع محمد صلاح للتعاقد معه

الإسماعيلي يتعادل مع مودرن سبورت في كأس عاصمة مصر (صور)

حمزة عبد الكريم يتابع حسابات برشلونة على إنستجرام بعد اقتراب انتقاله للفريق

كأس عاصمة مصر، تعادل سلبي بين مودرن سبورت والإسماعيلي في الشوط الأول

الأكثر قراءة

خطوات نقل ملكية عداد المياه إلكترونيا والأوراق المطلوبة

53 منظمة دولية تدعو إسرائيل لوقف عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

هل يزامل مرموش؟، مدرب بورنموث يكشف موعد رحيل سيمينيو عن الفريق

قرار جمهوري مهم ورسائل قوية من السيسي لحاملي الدكتوراه من دعاة الأوقاف

محافظ حضرموت يعلن سيطرة قوات درع الوطن على معسكر اللواء 37 فى الخشعة

شكرًا التكريم

برعاية الرئيس وحضور 4 وزراء، افتتاح مسجدَي الحميد المجيد بحلايب والسميع العليم ببرنيس (صور)

نتائج مباريات اليوم الجمعة في الجولة الـ 17 لدوري المحترفين

خدمات

المزيد

هل يمكن الربط على إنستاباي في حالة مسح رقم الفيزا عبر الاتصال بالبنك؟

تعرف على سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية

سعر الأرز اليوم الجمعة في الأسواق المصرية

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي

المزيد

انفوجراف

6 أحداث كروية عالمية مُنتظرة في 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية: المسجد في الإسلام منارة علمية وصرح شامل للحياة الروحية والاجتماعية

تفسير حلم الهروب من النار في المنام وعلاقته بالتغلب على المشاكل

الشعراوي يوضح معنى الكتاب في قوله تعالى «ويعلمه الكتاب» (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads