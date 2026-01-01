سرقة دراجة نارية من أمام بنك شهير في المنيا، والأمن يكشف تفاصيل الواقعة

18 حجم الخط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة دراجة نارية أمام أحد البنوك بمحافظة المنيا.

كشف ملابسات سرقة دراجة نارية بالمنيا وضبط المتهم

بالفحص، تبين عدم ورود بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وبالتوصل إلى الشاكي، وهو مقيم بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص، قرر أنه ترك دراجته النارية بدون لوحات معدنية أمام مقر أحد البنوك بدائرة المركز، وأثناء خروجه فوجئ باختفائها.

التحريات والضبط

وأسفرت التحريات عن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه عامل وله معلومات جنائية، كما تبين أنه مقيد الحرية بتاريخ 20 ديسمبر الماضي على ذمة قضية سرقة دراجة نارية أخرى.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من العثور على الدراجة النارية المُبلغ بسرقتها.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

