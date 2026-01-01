حبس عامل لإضرامه النار في توك توك ملك زوجة شقيقه بسبب خلافات أسرية في سوهاج

18 حجم الخط

أمرت النيابة العامة بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بإضرام النار في توك توك ملك زوجة شقيقه بسبب خلافات أسرية في محافظة سوهاج.

كانت أجهزة الأمن بسوهاج كشفت ملابسات مقطع فيديو يظهر قيام شخص بسكب مادة قابلة للاشتعال على مركبة "توك توك" وإضرام النيران بها.

بالفحص تبين أن الحريق نشب بمركبة "توك توك بدون لوحات معدنية" ملك ربة منزل مقيمة بدائرة مركز شرطة طما، أثناء توقفها أمام منزلها دون وقوع إصابات.

وبسؤال مالكتها أشارت إلى أن شقيق زوجها عامل مقيم بذات العنوان هو من قام بإشعال النيران بسبب خلافات حول الميراث.

تمكن رجال الشرطة من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة استعراض القوة والتهديد بالعنف

بحسب القانون في المادة 375 مكرر: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير كل من فعل الآتي:

استعراض القوة أو لوح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ.

كما نصت المادة 375 مكرر ( أ ) على: يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناءً على ارتكابها.

