أخبار الحوادث اليوم: مصرع 3 أشخاص في حريق شقة سكنية بشبرا.. وفاة أسرة من 5 أفراد أثناء نومهم داخل شقة ببولاق.. القبض على عامل تحرش بأجنبيتين بالجمالية

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل محل كشري شهير بـمنطقة دار السلام دون وقوع أي إصابات.

تباشر نيابة مايو والتبين الجزئية، تحقيقاتها في واقعة إصابة أسرة كاملة بحالة اشتباه تسمم غذائي داخل إحدى الشقق السكنية بمدينة الأبطال التابعة لقسم شرطة 15 مايو، وذلك عقب تلقيها إخطارًا من الأجهزة الأمنية يفيد بدخول أربعة أشخاص إلى مستشفى مايو لتلقي العلاج إثر تعرضهم لأعراض إعياء مفاجئ.

شدّد طارق العوضي محامي الطفل ياسين، ضحية الاعتداء الجنسي بإحدى المدارس- على أن مناقشة القضية يجب أن تتجاوز لحظة الاحتفاء بالأحكام، مؤكدا أن المجتمع مطالب بأن يتحمل مسؤوليته بالكامل لمنع تكرار مثل هذه الوقائع التي وصفها بـ"المروعة".

تكثّف قوات الحماية المدنية بالقليوبية جهودها للسيطرة على حريق اندلع خلف نادي الخانكة بالقليوبية، حيث دفعت بعدد من سيارات الإطفاء لمحاصرة النيران ومنع امتدادها للمناطق المجاورة.

تواصل نيابة أول المنصورة بـ محافظة الدقهلية تحقيقاتها لليوم الثاني على التوالي مع المتهم "محمد. أ. ال. خ"، (35 عامًا)، مدرب كرة قدم مقيم بإحدى قرى مركز طلخا، في قضية الاعتداء على أطفال وإجبارهم على ممارسة أفعال شاذة وتصويرها مقابل مبالغ مالية، وقامت النيابة بمواجهة المتهم بالتهم المنسوبة إليه من خلال فيديو يوثق الواقعة.

كشفت المعاينة الأولية فى العثور على جثث 5 أشخاص داخل شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور، أن تسريب غاز وراء الوفاة.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام عدد من الأشخاص بالتعدى على أحد العاملين بمطعم بالغربية، وضبط مرتكبى الواقعة.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص بالإسكندرية.. وضبط طرفى المشاجرة.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن تضرر أحد الأشخاص من قيام قائد سيارة أجرة "ميكروباص" بإنزال أحد الركاب من كبار السن لركوب إحدى الفتيات ولدى اعتراض الركاب قام بالتعدى عليهم بالسب بالمنيا.. وضبط مرتكب الواقعة.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بسيدتين "يحملان جنسية دولة أجنبية" بالجمالية وضبط مرتكب الواقعة.

نجحت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث فى ضبط مجموعة تضم 6 رجال و5 سيدات، بينهم 7 لهم معلومات جنائية، بعد تورطهم فى استغلال أطفال أحداث ودفعهم للتسول وبيع السلع للمارة بطريقة إلحاحية داخل نطاق الجيزة.

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تقليد العملات المحلية وترويجها بمواقع التواصل الاجتماعي.



تواصل قوات الدفاع المدني بالجيزة جهودها في البحث عن ضحايا جدد أسفل العقار المنهار بمنطقة بولاق الدكرور صباح اليوم الجمعة، وذلك من خلال استخدام معداتها في رفع الركام وإزالته.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي وإحكام الرقابة على الشركات التي تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسبًا لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم تنظيم رحلات (حج – عمرة - برامج سياحية).

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بـ منطقة شبرا مصر، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وتم نقلهم إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

