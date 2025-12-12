أخبار الحوادث اليوم: مصرع 3 أشخاص في حريق شقة سكنية بشبرا.. وفاة أسرة من 5 أفراد أثناء نومهم داخل شقة ببولاق.. القبض على عامل تحرش بأجنبيتين بالجمالية
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:
حريق يلتهم محل كشري شهير في دار السلام
نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل محل كشري شهير بـمنطقة دار السلام دون وقوع أي إصابات.
النيابة تحقق في تسمم أسرة كاملة بـ"15 مايو" وتتحفظ على عينات الطعام
تباشر نيابة مايو والتبين الجزئية، تحقيقاتها في واقعة إصابة أسرة كاملة بحالة اشتباه تسمم غذائي داخل إحدى الشقق السكنية بمدينة الأبطال التابعة لقسم شرطة 15 مايو، وذلك عقب تلقيها إخطارًا من الأجهزة الأمنية يفيد بدخول أربعة أشخاص إلى مستشفى مايو لتلقي العلاج إثر تعرضهم لأعراض إعياء مفاجئ.
محامي الطفل ياسين: وقائع سيدز والإسكندرية أجراس خطر وخط الدفاع الأول غائب
شدّد طارق العوضي محامي الطفل ياسين، ضحية الاعتداء الجنسي بإحدى المدارس- على أن مناقشة القضية يجب أن تتجاوز لحظة الاحتفاء بالأحكام، مؤكدا أن المجتمع مطالب بأن يتحمل مسؤوليته بالكامل لمنع تكرار مثل هذه الوقائع التي وصفها بـ"المروعة".
جهود مكثفة لإخماد حريق اندلع خلف نادي الخانكة
تكثّف قوات الحماية المدنية بالقليوبية جهودها للسيطرة على حريق اندلع خلف نادي الخانكة بالقليوبية، حيث دفعت بعدد من سيارات الإطفاء لمحاصرة النيران ومنع امتدادها للمناطق المجاورة.
نيابة المنصورة تواجه المدرب الرياضي المتهم بالاعتداء على أطفال بفيديو يوثق الواقعة
تواصل نيابة أول المنصورة بـ محافظة الدقهلية تحقيقاتها لليوم الثاني على التوالي مع المتهم "محمد. أ. ال. خ"، (35 عامًا)، مدرب كرة قدم مقيم بإحدى قرى مركز طلخا، في قضية الاعتداء على أطفال وإجبارهم على ممارسة أفعال شاذة وتصويرها مقابل مبالغ مالية، وقامت النيابة بمواجهة المتهم بالتهم المنسوبة إليه من خلال فيديو يوثق الواقعة.
المعاينة: تسريب غاز وراء وفاة أسرة من 5 أفراد أثناء نومهم داخل شقة ببولاق الدكرور
كشفت المعاينة الأولية فى العثور على جثث 5 أشخاص داخل شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور، أن تسريب غاز وراء الوفاة.
الأمن يكشف تفاصيل فيديو الاعتداء على عامل بمطعم في الغربية ويضبط المتهمين
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام عدد من الأشخاص بالتعدى على أحد العاملين بمطعم بالغربية، وضبط مرتكبى الواقعة.
الأمن يكشف تفاصيل فيديو لمشاجرة في المنتزه بالإسكندرية
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص بالإسكندرية.. وضبط طرفى المشاجرة.
عشان يقعد بنت جنبه، الأمن يكشف ملابسات واقعة سائق ميكروباص تعدى على مسن بالمنيا
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن تضرر أحد الأشخاص من قيام قائد سيارة أجرة "ميكروباص" بإنزال أحد الركاب من كبار السن لركوب إحدى الفتيات ولدى اعتراض الركاب قام بالتعدى عليهم بالسب بالمنيا.. وضبط مرتكب الواقعة.
القبض على عامل تحرش بسيدتين أجنبيتين في الجمالية
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بسيدتين "يحملان جنسية دولة أجنبية" بالجمالية وضبط مرتكب الواقعة.
كشف شبكة لاستغلال أطفال فى التسول وإجبارهم على بيع السلع بالجيزة
نجحت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث فى ضبط مجموعة تضم 6 رجال و5 سيدات، بينهم 7 لهم معلومات جنائية، بعد تورطهم فى استغلال أطفال أحداث ودفعهم للتسول وبيع السلع للمارة بطريقة إلحاحية داخل نطاق الجيزة.
ضبط عصابة تقليد العملات وترويجها على مواقع التواصل بالقاهرة
نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تقليد العملات المحلية وترويجها بمواقع التواصل الاجتماعي.
انتشال 4 مصابين من أسفل أنقاض عقار بولاق الدكرور، والحماية المدنية تواصل البحث عن ناجين
تواصل قوات الدفاع المدني بالجيزة جهودها في البحث عن ضحايا جدد أسفل العقار المنهار بمنطقة بولاق الدكرور صباح اليوم الجمعة، وذلك من خلال استخدام معداتها في رفع الركام وإزالته.
ضبط 27 شركة بدون ترخيص للنصب على المواطنين بزعم تنظيم رحلات حج وعمرة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي وإحكام الرقابة على الشركات التي تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسبًا لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم تنظيم رحلات (حج – عمرة - برامج سياحية).
بالأسماء، مصرع 3 أشخاص في حريق شقة سكنية بشبرا مصر
نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بـ منطقة شبرا مصر، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وتم نقلهم إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
