ضبط 27 شركة بدون ترخيص للنصب على المواطنين بزعم تنظيم رحلات حج وعمرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي وإحكام الرقابة على الشركات التي تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسبًا لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم تنظيم رحلات (حج – عمرة - برامج سياحية).

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من الشركات السياحية "بدون ترخيص"

وكانت معلومات وتحريات قطاعي "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" أكدت قيام 27 شركة "بدون ترخيص" كائنة بنطاق عدد من المحافظات بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بكونها شركات سياحية مرخصة على خلاف الحقيقة، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو نشر إعلانات مبوبة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوات الشرطة من ضبط القائمين على إدارتها، وبحوزتهم أختام وأكلاشيهات – جوازات سفر – دفاتر إيصالات استلام نقدية – مجموعة من أوراق الدعاية والإعلانات بمواقع التواصل الاجتماعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

