وفاة أحد المصابين في انهيار عقار إمبابة بسبب تسريب الغاز

18 حجم الخط

توفي أحد المصابين بواقعة انفجار ماسورة غاز طبيعي داخل مدينة العمال بمنطقة إمبابة، فيما تضررت 3 عقارات وسيارتان، وتم نقل 3 مصابين آخرين للمستشفى لتلقي العلاج.

وانتقل فريق من النيابة لموقع حدوث انهيار جزئي لعقار في إمبابة، لمعاينة الحادث والوقوف على ملابساته، وحصر التلفيات، والتأكد من سلامة الأبنية المحيطة، والاستماع لأقوال شهود العيان في الحادث.

وكشفت المعاينة الأولية في انهيار عقار بـمنطقة إمبابة يرجع إلى تسريب غازي، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه، وما زالت عمليات الإنقاذ مستمرة للبحث عن ضحايا أو مصابين تحت الأنقاض.

انهيار مبنى بإمبابة

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من الأهالي يفيد بانهيار مبنى بشارع علوة الحجاج بدائرة قسم شرطة إمبابة، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بسيارات الإنقاذ البري إلى موقع البلاغ.

وبالفحص تبين انهيار مبنى قديم بشارع علوة الحجاج بمنطقة إمبابة مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

انهيار ثلاث شرفات بعقار بشارع الطيار أحمد أبو السعود بإسكندرية

وفى سياق آخر، شهد شارع ونجت شرق محافظة الإسكندرية، انهيار ثلاث شرفات بعقار بشارع الطيار أحمد أبو السعود مما أسفر عن إصابة اثنين من المارة تصادف تواجدهما أسفل العقار.

وكان قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا يفيد بانهيار ثلاث شرفة عقار، مما أسفر عن إصابة اثنين من المارة وعلى الفور تم نقلهما إلى إحدى المستشفيات القريبة من المنطقة.

إصابة شخصين إثر انهيار ثلاث شرفة عقار فى الإسكندرية

ودفعت قوات الحماية المدنية بمعداتها ووضع الحواجز الحديدية لمنع اقتراب المارة والمواطنين أسفل العقار.

وتبين أن العقار مكون من دور أرضى وثلاثة أدوار علوية، وتبين سقوط شرفة عقار الطابق الأول حتى الثالث وتسبب في إصابة اثنين من المارة وهما أحمد محمود ١٢ عاما، وشيماء هارون ٣٥ عاما.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.