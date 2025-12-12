الجمعة 12 ديسمبر 2025
حوادث

الداخلية تكشف ملابسات منشور حول غرامات على سائقي توصيل الطلبات

فرض غرامات على سائقى
فرض غرامات على سائقى توصيل الطلبات والنقل الذكى 
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مصحوب بصورة منسوبة لوزارة الداخلية تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية عبر مواقع التواصل الإجتماعى، تضمن إبداء صاحب الحساب تضرره من فرض غرامات على سائقي توصيل الطلبات والنقل الذكي الذين يضعون إعلانات أو شعارات دون ترخيص.

بالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط صاحب الحساب (سائق توصيل طلبات - مقيم بالجيزة.

وبمواجهته أقر بقيامه بإعادة نشر المنشور على حسابه الشخصى دون التأكد من صحته.

كما تم ضبط القائم على إدارة الصفحة (مندوب مبيعات - مقيم بالشرقية) وبمواجهته أقر بقيامه بفبركة الصورة بإستخدام خاصية الذكاء الإصطناعى ونشرها على صفحته لزيادة عدد المتابعين وتحقيق الربح المادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حالة المرور اليوم، سيولة مرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

تفاصيل تعدي شخص على مدرس بمقص حديدي داخل مدرسة بالإسماعيلية (فيديو)

تحرير 800 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

وعلى جانب آخر،حرر رجال الإدارة العامة للمرور، 800 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في إطار توجيهات وزارة الداخلية برفع مستوى الانضباط المرورى وتحقيق السيولة على الطرق.

فوائد استخدام الملصق الإلكتروني

يُعد الملصق الإلكتروني أداة رئيسية لدعم منظومة التحول الرقمي في قطاع المرور، حيث يُسهم في تنفيذ نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية تراخيصها، كما يتيح تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية موحدة بجميع أنحاء الجمهورية، بما يعزز مبدأ سيادة القانون.

كما يساعد الملصق على التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، والسيارات التابعة للمناطق الحرة، ويساهم في سرعة ضبط المركبات المبلغ بسرقتها من خلال إدراج بياناتها إلكترونيًا.

حملات مرورية لضبط السيارات المتهالكة

في سياق متصل، تواصل الأجهزة المعنية جهودها لرفع السيارات والدراجات النارية المتروكة والمتهالكة من الشوارع، حيث تم خلال 24 ساعة رفع 46 سيارة ودراجة نارية.

كما تم ضبط 1032 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة، ضمن الحملات اليومية التي تستهدف الحفاظ على سلامة قائدي المركبات والمواطنين.

