جهود مكثفة لإخماد حريق اندلع خلف نادي الخانكة

18 حجم الخط

تكثّف قوات الحماية المدنية بالقليوبية جهودها للسيطرة على حريق اندلع خلف نادي الخانكة بالقليوبية، حيث دفعت بعدد من سيارات الإطفاء لمحاصرة النيران ومنع امتدادها للمناطق المجاورة.

وتواصل القوات أعمال الإخماد والبحث عن أي بؤر مشتعلة، قبل أن تبدأ عمليات التبريد لضمان عدم تجدد الحريق مرة أخرى، فيما تتابع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة التحقيق للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وملابساته.

جهود مكثفة للسيطرة على حريق اندلع خلف نادي الخانكة

وتلقى اللواء مدير أمن القليوبية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق في منطقة خلف نادي الخانكة. وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وبدأت جهود محاصرة الحريق ومنع امتداده.

وتولت الجهات المعنية القليوبية إجراء التحريات وفتح التحقيقات اللازمة للوقوف على سبب اندلاع الحريق وملابساته.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات الأمنية والنيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد أسبابه. كما يُتابع الطاقم الطبي حالة المصاب لرصد أي تطورات في وضعه الصحي.

وتواصل الجهات المختصة في القليوبية فحص موقع الحادث بدقة للتأكد من أسباب اندلاع النيران، وبيان ما إذا كانت هناك أي مخالفات في التخزين أو اشتراطات السلامة المهنية والوقاية من الحرائق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.