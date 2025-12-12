الجمعة 12 ديسمبر 2025
حوادث

الأمن يكشف تفاصيل فيديو الاعتداء على عامل بمطعم في الغربية ويضبط المتهمين

المتهمون
المتهمون
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام عدد من الأشخاص بالتعدى على أحد العاملين بمطعم بالغربية، وضبط مرتكبى الواقعة.

ضبط  رجل و3 سيدات لتعديهم على عامل بمطعم بالغربية

وكانت تابعت أجهزة الأمن، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام عدد من الأشخاص بالتعدى على أحد العاملين بمطعم بالغربية.

بالفحص تبين تلقى مركز شرطة طنطا بالغربية بلاغا  من (عامل بمطعم "مصاب بكدمات وسحجات") بأنه أثناء تواجده بالمطعم محل عمله حدثت خلافات بينه وبين (رجل، و3 سيدات) حول ثمن بعض المأكولات، قاموا على إثرها بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته المشار إليها.

الأمن يكشف تفاصيل فيديو لمشاجرة في المنتزه بالإسكندرية

عشان يقعد بنت جنبه، الأمن يكشف ملابسات واقعة سائق ميكروباص تعدى على مسن بالمنيا

وتمكن رجال الشرطة من  تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (مقيمون بدائرة قسم شرطة ثان طنطا).. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر، تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية من السيطرة على حريق نشب داخل مطعم مشويات بمنطقة الاستاد بمدينة طنطا دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وكانت غرفة عمليات محافظة الغربية تلقت بلاغا يفيد باندلاع حريق داخل أحد مطاعم المشويات بالمنطقة وعلى الفور تم إخطار قوات الحماية المدنية بالغربية التي دفعت بسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث.

حريق بمطعم في طنطا
حريق بمطعم في طنطا

ونجحت قوات الحماية المدنية بالغرببة في محاصرة النيران والسيطرة عليها قبل امتدادها إلى المحال التجارية والعقارات المجاورة كما جرت أعمال التبريد اللازمة لمنع تجدد الاشتعال.

وبحسب المعاينة الأولية تشير التقديرات إلى أن سبب الحريق يرجع إلى ماس كهربائي داخل المطعم دون تسجيل أي إصابات بين العاملين أو المواطنين. 

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة بمدينة المحلة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.

