تشيلسي يتقدم على إيفرتون 0/2 في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

تقدم فريق تشيلسي على ضيفه إيفرتون بهدفين دون رد في الشوط الأول، من مباراة الفريقين التي تقام على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن لقاءات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدفي تشيلسي في شباك إيفرتون، كول بالمر في الدقيقة 21، مالو جوستو في الدقيقة 45.

وجاء تشكيل تشيلسي ضد إيفرتون كالتالي

حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: مارك كوكوريلا – تريفوه تشالوباه – ويسلي فوفانا – مالو جوستو – ريس جيمس.

خط الوسط: إنزو فيرنانديز – بيدرو نيتو – كول بالمر.

خط الهجوم: جواو بيدرو – أليخاندرو جارناتشو.

ترتيب تشيلسي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق تشيلسي في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة، في الوقت الذي يحتل إيفرتون المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة.

ويأتي فريق أرسنال في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 33 نقطة.

