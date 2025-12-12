عشان يقعد بنت جنبه، الأمن يكشف ملابسات واقعة سائق ميكروباص تعدى على مسن بالمنيا

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن تضرر أحد الأشخاص من قيام قائد سيارة أجرة "ميكروباص" بإنزال أحد الركاب من كبار السن لركوب إحدى الفتيات ولدى اعتراض الركاب قام بالتعدى عليهم بالسب بالمنيا.. وضبط مرتكب الواقعة.

نزل مسن عشان يركب فتاة بجواره.. الأمن يكشف ملابسات واقعة سائق ميكروباص تعدى على مسن بالمنيا



رصدت أجهزة الأمن ، ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن تضرر أحد الأشخاص من قيام قائد سيارة أجرة "ميكروباص" لقيامه بإنزال أحد الركاب من كبار السن لركوب إحدى الفتيات ولدى اعتراض الركاب قام بالتعدى عليهم بالسب بالمنيا.



وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وتمكن رجال الشرطة من تحديد ناشر الخبر والمعنى به.

وبسؤالهما أيدا ما جاء بالشكوى، كما تم تحديد وضبط السيارة وقائدها وقت إرتكاب الواقعة (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط شرق).

وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.