الجمعة 12 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

عشان يقعد بنت جنبه، الأمن يكشف ملابسات واقعة سائق ميكروباص تعدى على مسن بالمنيا

نزل مسن عشان يركب
نزل مسن عشان يركب فتاة بجواره
18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن تضرر أحد الأشخاص من قيام قائد سيارة أجرة "ميكروباص" بإنزال أحد الركاب من كبار السن لركوب إحدى الفتيات ولدى اعتراض الركاب قام بالتعدى عليهم بالسب بالمنيا.. وضبط مرتكب الواقعة.

 

نزل مسن عشان يركب فتاة بجواره.. الأمن يكشف ملابسات واقعة سائق ميكروباص تعدى على مسن بالمنيا
نزل مسن عشان يركب فتاة بجواره.. الأمن يكشف ملابسات واقعة سائق ميكروباص تعدى على مسن بالمنيا


رصدت أجهزة الأمن ، ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن تضرر أحد الأشخاص من قيام قائد سيارة أجرة  "ميكروباص" لقيامه بإنزال أحد الركاب من كبار السن لركوب إحدى الفتيات ولدى اعتراض الركاب قام بالتعدى عليهم بالسب بالمنيا.
 

القبض على عامل تحرش بسيدتين أجنبيتين في الجمالية

الأمن يكشف حقيقة الاعتداء على شاب بالسب والضرب بالشرقية

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وتمكن رجال الشرطة من  تحديد ناشر الخبر والمعنى به.

وبسؤالهما أيدا ما جاء بالشكوى، كما تم تحديد وضبط السيارة وقائدها وقت إرتكاب الواقعة (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط شرق).

 وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية  وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سائق ميكروباص المنيا تعدي بالسب ضبط المخالف النقل العام الامن العام مواقع التواصل الاجتماعي

مواد متعلقة

القبض على عامل تحرش بسيدتين أجنبيتين في الجمالية

الأمن يكشف حقيقة الاعتداء على شاب بالسب والضرب بالشرقية

الأمن يكشف ملابسات منشور يتهم مدرسًا بالتعدي على طالبة بالقاهرة

كشف شبكة لاستغلال أطفال فى التسول وإجبارهم على بيع السلع بالجيزة

ضبط عصابة تقليد العملات وترويجها على مواقع التواصل بالقاهرة

ضبط مصنع وورشة لتصنيع وتعبئة طفايات الحريق في المرج

ضبط 27 شركة بدون ترخيص للنصب على المواطنين بزعم تنظيم رحلات حج وعمرة

ضبط نادٍ صحي لاستغلاله في أعمال منافية للآداب بالشروق

الأكثر قراءة

تشكيل الأردن المتوقع ضد العراق في ربع نهائي كأس العرب

موعد مباراة العراق والأردن في ربع نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة

تشكيل العراق المتوقع ضد الأردن في ربع نهائي كأس العرب

موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

الدولار يسجل 448.73 جنيه سوداني اليوم

انتشال 4 مصابين من أسفل أنقاض عقار بولاق الدكرور، والحماية المدنية تواصل البحث عن ناجين

بالأسماء، مصرع 3 أشخاص في حريق شقة سكنية بشبرا مصر

الخطيب يعتذر عن عدم المشاركة في المؤتمر العربي لجامعة هارفارد الأمريكية

خدمات

المزيد

الدولار يسجل 448.73 جنيه سوداني اليوم

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر اليوم الجمعة

سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي خلال نوفمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، "ابن الشاطر" العملاق الفلكي ومبتكر النظام الشمسي

تفسير حلم شراء ملابس جديدة في المنام وعلاقته بالحصول على وظيفة

دعاء الجمعة الثالثة من جمادى الآخرة لقضاء الحاجة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads