السبت 06 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مياه القليوبية تتابع جاهزية المحطات لمواجهة طوارئ الشتاء

رئيس شركة مياه القليوبية
رئيس شركة مياه القليوبية يتابع استعدادت الشتاء،فيتو
18 حجم الخط

أجرى المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، اليوم جولة ميدانية لفرع شمال الخانكة، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين بالمنطقة.

تموين القليوبية يضبط 170 كيلوجرام توابل وأعشاب منتهية الصلاحية وسجائر مهربة

محافظ القليوبية يسلم 44 جهازا منزليا لعرائس من المواطنين الأولى بالرعاية

 

رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية 


وبدأت الجولة القليوبية  بتفقد ديوان عام الفرع، حيث عقد المهندس فودة اجتماعًا مع مديرى الفرع ونوابهم، ناقش خلاله خطط العمل الحالية، وآليات رفع كفاءة التشغيل، وأوجه تحسين مستوى الخدمة، مؤكدًا أهمية المتابعة المستمرة والانضباط في تنفيذ المهام اليومية. كما استمع لعدد من المقترحات والملاحظات من العاملين، موجها بدعم الكفاءات والعمل بروح الفريق الواحد لضمان تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

مدى جاهزية المعدات والعمالة للتعامل مع متغيرات فصل الشتاء القليوبية 


وتفقد رئيس الشركة القليوبية  خلال الجولة محطة الرفع الرئيسية بمدينة الخانكة، واطلع على إجراءات التشغيل والصيانة الدورية، ووقف على مدى جاهزية المعدات والعمالة للتعامل مع متغيرات فصل الشتاء. وشدد على ضرورة رفع درجة التأهب والتأكد من جاهزية وحدات الطوارئ، ومراجعة منظومة التصريف والاستعداد الكامل لمواجهة أى تجمعات مياه محتملة نتيجة الأمطار.
وأكد المهندس فودة أن شركة مياة القليوبية تعمل وفق خطة متكاملة لضمان استمرار الخدمة بكفاءة عالية طوال موسم الشتاء، مع تكثيف الأعمال الاستباقية ورفع كفاءة المعدات والمحطات، حفاظًا على استقرار الخدمة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الصرف الصحي بالقليوبية تموين القليوبية رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية محافظ القليوبية مياه القليوبية

مواد متعلقة

تموين القليوبية يضبط 170 كيلوجرام توابل وأعشاب منتهية الصلاحية وسجائر مهربة

محافظ القليوبية يسلم 44 جهازا منزليا لعرائس من المواطنين الأولى بالرعاية

محافظ القليوبية يبحث توسيع التعاون الثقافي مع مكتبة الإسكندرية

​محافظة القليوبية تتصدى لتحويل 1500 متر إلى "جمالون"

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، تشيلسي وبورنموث يتعادلان سلبيا في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، نيوكاسل يونايتد يتقدم 2-0 أمام بيرنلي في الشوط الأول

مانشستر سيتي يتقدم على سندرلاند 2-0 في الشوط الأول

الزمالك يحسم الجدل حول فسخ عقد محمود بنتايك

بالأسماء، مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم على طريق رأس الحكمة

عباقرة ولكن مجهولون، "ابن العوام الإشبيلي" عالم الزراعة والطب ومبتكر نظام الري بالتنقيط

إنقاذ 3 عمال سقطوا داخل حفرة عميقة أثناء إنشاء محطات الأتوبيس الترددي بالبساتين

انطلاق فعاليات الأسبوع الدعوي الخامس عشر بجامعة عين شمس

خدمات

المزيد

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز الاقتراض من البنك لزواج الابنة؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

الإفتاء: يجوز رهن الأسهم للحصول على قرض وفق هذه الشروط

أزهري يقترح مادة ملزمة لعدم الطلاق قبل تحديد حياة الطفل ومستقبله أمام القاضي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads