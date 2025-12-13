السبت 13 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بمشاركة محمد صلاح، ليفربول يتقدم على برايتون 1-0 في الشوط الأول (فيديو)

ليفربول
ليفربول
18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، تقدم فريق ليفربول، على نظيره برايتون، بنتيجة 1-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما مساء اليوم السبت، على ملعب “الأنفيلد” ضمن الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2025-2026.

مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي 

جاء هدف ليفربول عن طريق هوجو إيكيتيكي من تصويبة مميزة بقدمه اليمنى تحديدًا في الثانية 47.

وشارك محمد صلاح قائد المنتخب الوطني مع فريقه ليفربول، أمام برايتون بالدقيقة 25 بسبب إصابة جو جوميز.

 محمد صلاح

وتعد مباراة اليوم هي الظهور الأخير للنجم المصري محمد صلاح مع الريدز قبل الانضمام لمنتخب مصر استعدادا، للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية بالمغرب 2025.

تشكيل ليفربول أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جو جوميز، كوناتي، فيرجيل فان دايك، ميلوس كيركيز.

خط الوسط: جرافنبيرخ، دومينيك سوبوسلاي.

خط الوسط الهجومي: ماك أليستر، فلوريان فيرتز، جونز.

خط الهجوم: هوجو إيكتيكي.

إيكيتيكي يسجل هدف ليفربول الأول في شباك برايتون بالدوري الإنجليزي

هل يحقق بيراميدز البطولة الخامسة في تاريخه أمام فلامنجو؟

ترتيب ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي 

ويحتل ليفربول المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة، في حين أن برايتون لديه عدد النقاط نفسه ولكنه يحتل المركز الثامن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ليفربول وبرايتون مباراة ليفربول وبرايتون أهداف مباراة ليفربول وبرايتون الدوري الانجليزي ليفربول برايتون محمد صلاح مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي

مواد متعلقة

الدوري الإنجليزي، ليفربول يتقدم على برايتون 1-0 بعد مرور 20 دقيقة (فيديو)

إيكيتيكي يسجل هدف ليفربول الأول في شباك برايتون بالدوري الإنجليزي

بمشاركة مصطفى محمد، أنجيه يفوز على نانت 4-1 في الدوري الفرنسي

الونش يعود لتشكيل الزمالك أمام حرس الحدود في كأس عاصمة مصر

الدوري الفرنسي، نانت يتأخر 0-1 أمام أنجيه في الشوط الأول بمشاركة مصطفى محمد

الأبيض لن ينجو، عضو مجلس إدارة الزمالك يعلق على أزمات النادي

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام حرس الحدود في كأس عاصمة مصر

الزمالك يعلن رفضه استلام أرض بديلة لأكتوبر ويناشد الرئيس السيسي التدخل لاسترجاعها

الأكثر قراءة

تشيلسي يتقدم على إيفرتون 0/2 في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

29 طعنًا على نتائج انتخابات النواب 2025 في الـ 19 دائرة الملغاة بالجولة الأولى

بمشاركة محمد صلاح، ليفربول يتقدم على برايتون 1-0 في الشوط الأول (فيديو)

الطقس الآن، غطاء سحابي على أغلب الأنحاء وهذه درجة الحرارة بالقاهرة

تفسير حلم إطفاء النار في المنام وعلاقته برسالة تحذير للابتعاد عن أصدقاء السوء

إيكيتيكي يسجل هدف ليفربول الأول في شباك برايتون بالدوري الإنجليزي

"دكان الأعذار"، ريان يكشف تفاصيل أول ألبوماته الغنائية قبل طرحه بأيام

بأسيست محمد صلاح، إيكيتيكي يسجل هدف ليفربول الثاني أمام برايتون

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلية اليوم السبت

سعر الدرهم الإماراتي في 5 بنوك مصرية اليوم السبت

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في منتصف تعاملات اليوم

سعر السكر في السوق المصرية اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع نيجيريا.. بيراميدز مع فلامنجو.. الأهلي ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من صفات الجلال والعظمة، الإفتاء توضح مفهوم البقاء واتصاف الله به

تفسير حلم إطفاء النار في المنام وعلاقته برسالة تحذير للابتعاد عن أصدقاء السوء

حكم طهارة من وجد الماء بعد التيمم، الإفتاء توضح الحالات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads