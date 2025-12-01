الإثنين 01 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حجز مدرس رياضيات بتهمة استخدام ألفاظ خادشة للحياء مع الطلاب

حجز متهم، فيتو
حجز متهم، فيتو
18 حجم الخط

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، بحجز مدرس رياضيات بتهمة الاعتداء على الأطفال بألفاظ خادشة للحياء داخل إحدى المدارس بمنطقة روض الفرج، وذلك بعد تقديم ثلاثة أولياء أمور بلاغات ضده وذلك ٢٤ ساعة على ذمة ورود التحريات.

ضبط مدرس رياضيات 

وتلقت إدارة شرطة روض الفرج البلاغات من أولياء الأمور، الذين رافقهم أطفالهم، مؤكّدين استخدام المدرس ألفاظا غير لائقة أثناء الحصص الدراسية داخل الفصول.

استخدام ألفاظ خادشة للحياء مع الطلاب بروض الفرج

 

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية للمدرسة وتم ضبط المتهم، فيما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاجراءات القانونية ألفاظ خادشة للحياء بروض الفرج منطقة روض الفرج قوة أمنية

مواد متعلقة

بزعم منح القروض، تجديد حبس منتحل صفة موظف خدمة عملاء للاستيلاء على أموال المواطنين

استدعاء مجري التحريات في واقعة تحرش سائقي أتوبيس مدرسة خاصة بتلاميذ في التجمع

حجز سائق اغتصب سيدة داخل سيارة ميكروباص أعلى دائري السلام

تحقيقات موسعة في اتهام سائقي أتوبيس مدرسة خاصة بالتحرش بتلاميذ في التجمع

الأكثر قراءة

الأوقاف تعلن تفاصيل النسخة الـ32 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم، اليوم

ضوابط التقديم للحج بوزارة التعليم العالي (إنفوجراف)

اليوم، انطلاق بطولة كأس العرب 2025

كيف نظم الدستور اختصاص محكمة النقض للفصل في صحة عضوية النواب؟

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

محمد عبد الجليل: الأهلي العقبة الوحيدة أمام هيمنة المغرب إفريقيًّا

انخفاض ملحوظ في أسعار الأسمدة اليوم وسط أزمة "السوق السوداء"

مواعيد عرض مسلسل 2 قهوة على منصة Watch It

خدمات

المزيد

أسعار اللحوم اليوم الإثنين، انخفاضات جديدة في السوق المحلية

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الإثنين 1 ديسمبر 2025

انخفاض ملحوظ في أسعار الأسمدة اليوم وسط أزمة "السوق السوداء"

انخفاض يصل لـ 7 جنيهات في أسعار الزيت اليوم الإثنين بالأسواق

المزيد

انفوجراف

ضوابط التقديم للحج بوزارة التعليم العالي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 1 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 1 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 1 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية