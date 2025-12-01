حجز مدرس رياضيات بتهمة استخدام ألفاظ خادشة للحياء مع الطلاب

18 حجم الخط

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، بحجز مدرس رياضيات بتهمة الاعتداء على الأطفال بألفاظ خادشة للحياء داخل إحدى المدارس بمنطقة روض الفرج، وذلك بعد تقديم ثلاثة أولياء أمور بلاغات ضده وذلك ٢٤ ساعة على ذمة ورود التحريات.

ضبط مدرس رياضيات

وتلقت إدارة شرطة روض الفرج البلاغات من أولياء الأمور، الذين رافقهم أطفالهم، مؤكّدين استخدام المدرس ألفاظا غير لائقة أثناء الحصص الدراسية داخل الفصول.

استخدام ألفاظ خادشة للحياء مع الطلاب بروض الفرج

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية للمدرسة وتم ضبط المتهم، فيما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

