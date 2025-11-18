والدة الطفل ياسين بعد الحكم على المتهم بـ10 سنوات: "راضية بقضاء الله، والأهم إدانة المتهم"

18 حجم الخط

عبرت والدة الطفل ياسين، المعروف إعلاميًا بـ"طفل دمنهور"، عقب قرار محكمة الجنايات (دائرة الاستئناف) بتخفيض عقوبة المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين من السجن المؤبد إلى السجن المشدد لمدة 10 سنوات، عن قبولها ورضاها عن الحكم النهائي، مؤكدة أن "نصر ياسين اكتمل بالإدانة".

وقالت والدة الطفل ياسين: "الحمد لله أنا راضية بقضاء الله وقدره وبحكم الله وراضية بحكم القضاء، المهم أن الإدانة موجودة وربنا كمل نصر ياسين على خير، الحمد لله، لا اعتراض على الحكم"، وأضافت: "الأولوية كانت لثبوت حق الطفل وإدانة المتهم، وهو ما تحقق".



​وعن رد فعل الطفل ياسين (خمس سنوات) داخل قاعة المحكمة بعد صدور الحكم، أوضحت الأم أنه لم يكن مدركًا تمامًا للتفاصيل القانونية، لكنه تأثر بالجو العام.

​وأضافت: ياسين كان “مخضوض” في القاعة، وأول ما شاف الناس في القاعة بتكبر وتطلق الزغاريد سألني فيه إيه؟، قُلت له ربنا نصرك للمرة الثانية، بس هو مش فاهم اللي بيحصل حواليه، ربنا كمِّل نصرك على خير للمرة الثانية".

​تفاصيل الحكم

​وكانت محكمة جنايات دمنهور قد قضت اليوم في حكمها النهائي بإدانة المتهم وتوقيع عقوبة السجن المشدد لمدة عشر سنوات، بدلًا من حكم الدرجة الأولى الذي كان يقضي بالسجن المؤبد (25 عامًا)، وذلك في قضية الاعتداء الجنسي على الطفل في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، والتي شغلت الرأي العام المصري.

