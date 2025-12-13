السبت 13 ديسمبر 2025
رياضة

محمد صلاح يعود بالانتصارات، ليفربول يفوز على برايتون 2-0 في الدوري الإنجليزي (فيديو وصور)

الدوري الإنجليزي، حقق فريق ليفربول، فوزا غاليا على نظيره برايتون، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب “الأنفيلد” ضمن الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2025-2026.

مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي 

جاء هدف ليفربول الأول عن طريق هوجو إيكيتيكي من تصويبة مميزة بقدمه اليمنى، تحديدًا في الدقيقة 47 من المباراة.

وشارك محمد صلاح قائد المنتخب الوطني مع فريقه ليفربول، أمام برايتون بالدقيقة 25 بسبب إصابة جو جوميز.

وسجل إيكيتيكي الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 60 من رأسية مميزة من صناعة محمد صلاح.

 محمد صلاح

مباراة اليوم هي الظهور الأخير للنجم المصري محمد صلاح مع الريدز قبل الانضمام لمنتخب مصر استعدادا للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية بالمغرب 2025.

 

 

تشكيل ليفربول أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جو جوميز، كوناتي، فيرجيل فان دايك، ميلوس كيركيز.

خط الوسط: جرافنبيرخ، دومينيك سوبوسلاي.

خط الوسط الهجومي: ماك أليستر، فلوريان فيرتز، جونز.

خط الهجوم: هوجو إيكتيكي.

بأسيست محمد صلاح، إيكيتيكي يسجل هدف ليفربول الثاني أمام برايتون

بسبب الغناء، تحفظ داخل الأهلي على التعاقد مع بابلو الصباغ (صور)

ترتيب ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي 

بهذه النتيجة يحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة، في حين أن برايتون لديه 23 نقطة ويحتل المركز التاسع.

