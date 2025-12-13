محمد صلاح يعود بالانتصارات، ليفربول يفوز على برايتون 2-0 في الدوري الإنجليزي (فيديو وصور)

18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، حقق فريق ليفربول، فوزا غاليا على نظيره برايتون، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب “الأنفيلد” ضمن الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2025-2026.

مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي

جاء هدف ليفربول الأول عن طريق هوجو إيكيتيكي من تصويبة مميزة بقدمه اليمنى، تحديدًا في الدقيقة 47 من المباراة.

وشارك محمد صلاح قائد المنتخب الوطني مع فريقه ليفربول، أمام برايتون بالدقيقة 25 بسبب إصابة جو جوميز.

وسجل إيكيتيكي الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 60 من رأسية مميزة من صناعة محمد صلاح.

محمد صلاح

مباراة اليوم هي الظهور الأخير للنجم المصري محمد صلاح مع الريدز قبل الانضمام لمنتخب مصر استعدادا للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية بالمغرب 2025.

🤯⏱️ إيكيتيكي احتاج إلى 46 ثانية فقط ليُعلن عن أول أهداف ليفربول أمام برايتون#الدوري_الإنجليزي_الممتاز#PremierLeague pic.twitter.com/AMjQhYibaT — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 13, 2025

جماهير الريدز تشعل المدرجات بعد دخول النجم المصري محمد صلاح 🤩❤️#الدوري_الإنجليزي | #محمد_صلاح pic.twitter.com/215eqSRrSl — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 13, 2025

تشكيل ليفربول أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جو جوميز، كوناتي، فيرجيل فان دايك، ميلوس كيركيز.

خط الوسط: جرافنبيرخ، دومينيك سوبوسلاي.

خط الوسط الهجومي: ماك أليستر، فلوريان فيرتز، جونز.

خط الهجوم: هوجو إيكتيكي.

ترتيب ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي

بهذه النتيجة يحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة، في حين أن برايتون لديه 23 نقطة ويحتل المركز التاسع.

