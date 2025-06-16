خلافات الجيرة السبب، مقتل شاب على يد جاره في دار السلام

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم بقتل شاب في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات الجيرة في منطقة دار السلام.

مقتل شاب بدار السلام

تلقت مديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة دار السلام، يفيد بتلقيها بلاغ من الأهالي بمصرع شاب في مشاجرة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب في العقد الرابع من العمر يرتدي كامل ملابسه به طعنة نافذة في البطن، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن المجني عليه نشبت بينه وبين جيرانه مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على أثرها أحدهم بتسديد طعنة أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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