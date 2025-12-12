الجمعة 12 ديسمبر 2025
حوادث

المعاينة: تسريب غاز وراء وفاة أسرة من 5 أفراد أثناء نومهم داخل شقة ببولاق الدكرور

تسريب غاز وراء وفاة
تسريب غاز وراء وفاة أسرة من 5 أفراد أثناء نومهم
كشفت المعاينة الأولية فى العثور على جثث 5 أشخاص داخل شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور، أن تسريب غاز وراء الوفاة.

تسريب غاز يتسبب فى وفاة أسرة من 5 أفراد ببولاق الدكرور

وأضافت المعاينة، أنه عقب كسر باب الشقة تبين وجود تسريب غاز داخل شقة بولاق الدكرور، وتم قفل المحبس الرئيسي لمصدر الغاز، وبالبحث عن أفراد الأسرة تبين العثور على الزوجين على سرير غرفة نومهما متوفيان.

وأشارت المعاينة، إلى أنه تم العثور على 3 أبناء الزوجين داخل غرفتهما متوفيين، وتم نقلهم الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وأوضحت المعاينة، أن تسرب فى الغاز تسبب فى وفاة الأسرة المكونة من 5 أفراد أب وأم و3 أبناء بحالة إختناق خلال نومهم، ولا توجد شبهة جنائية فى الواقعة.

تسريب غاز داخل شقة سكنية ببولاق الدكرور

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة غاز من داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية ورجال الحماية المدنية بالجيزة لمكان الواقعة.

مصرع أسرة داخل شقة ببولاق الدكرور

وقام رجال الحماية المدنية بكسر باب الشقة والدخول إلى الشقة، ومصدر تسريب الغاز، وتم العثور على الأب والأم وأطفالهم الثلاثة مفارقين الحياة، وتم نقلهم الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

