حوادث

كشف شبكة لاستغلال أطفال فى التسول وإجبارهم على بيع السلع بالجيزة

كشف شبكة لاستغلال
كشف شبكة لاستغلال أطفال في التسول
نجحت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث فى ضبط مجموعة تضم 6 رجال و5 سيدات، بينهم 7 لهم معلومات جنائية، بعد تورطهم فى استغلال أطفال أحداث ودفعهم للتسول وبيع السلع للمارة بطريقة إلحاحية داخل نطاق الجيزة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 20 طفلًا من المعرضين للخطر أثناء استغلالهم، حيث تبين إجبارهم على النزول للشارع والاعتماد عليهم كمصدر ربح غير مشروع. 

واعترف المتهمون خلال التحقيق بممارسة النشاط.

اتُخذت الإجراءات القانونية، وتم تسليم الأطفال لذويهم وتعهدهم بحسن رعايتهم، بينما جرى التنسيق لإيداع من تعذر الوصول لأسرهم بإحدى دور الرعاية المختصة.

الأمن يكشف ملابسات خطف طفلة وإجبارها على التسول بالقاهرة

على جانب آخر، وفى وقت سابق كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام طفلة باستجداء المارة والادعاء بكونها مختطفة من أهليتها بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وتمكن رجال الشرطة من  تحديد وضبط (سيدة وبصحبتها الطفلة  – مقيمتان بدائرة قسم شرطة البساتين) وبسؤالها أفادت أن الطفلة نجلة شقيقتها "تم ضبطها"، وقيام شقيقتها بتركها بصحبتها للتسول، وبسؤال "والدة الطفلة" قدمت شهادة ميلادها، وتم تسليمها الطفلة وأخذ التعهد اللازم عليها بحسن رعايتها.

الأمن يكشف ملابسات خطف طفلة وإجبارها على التسول بالقاهرة
الأمن يكشف ملابسات خطف طفلة وإجبارها على التسول بالقاهرة

 

