نيابة المنصورة تواجه المدرب الرياضي المتهم بالاعتداء على أطفال بفيديو يوثق الواقعة

تواصل نيابة أول المنصورة بـ محافظة الدقهلية تحقيقاتها لليوم الثاني على التوالي مع المتهم "محمد. أ. ال. خ"، (35 عامًا)، مدرب كرة قدم مقيم بإحدى قرى مركز طلخا، في قضية الاعتداء على أطفال وإجبارهم على ممارسة أفعال شاذة وتصويرها مقابل مبالغ مالية، وقامت النيابة بمواجهة المتهم بالتهم المنسوبة إليه من خلال فيديو يوثق الواقعة.

وجاء ضبط المتهم بعد تلقي الأجهزة الأمنية بـ قسم أول المنصورة، ممثلة في اللواء عصام الدين هلال، مدير أمن الدقهلية، واللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بلاغات من أولياء أمور ثلاثة أطفال يتهمون فيها المدرب بالتعدي على أحد الأطفال، وهو متدرب بالصف السادس الابتدائي، وتحريض أطفال آخرين بالأكاديمية على ارتكاب أفعال منافية للآداب وتصويرها مقابل مادي (2000 جنيه).

اعترافات وتسجيلات مصورة

في مواجهة النيابة، أقر المتهم بارتكاب الوقائع، كاشفًا أنه بدأ تصوير الصغار منذ حوالي ستة أشهر، حيث قام بتصوير مقاطع للأطفال وأخرى استعان بها من شبكة الإنترنت، وأكد إرسالها إلى شخص آخر مقابل مبالغ مالية.

وكان ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة، برئاسة المقدم دكتور عبد الحميد الشورى، تمكنوا من ضبط المتهم، كما عُثر بحوزته على مواد مصورة محفوظة على هاتفه الشخصي توثق الوقائع محل الاتهام.

واعترف المتهم في محضر الشرطة بقيامه بالاعتداء على أحد الأطفال وطلب تصوير فيديوهات من عدد من الأطفال أثناء قيامهم ببعض الحركات الشاذة، وذلك بمقابل مادي.

وتم تحرير المحضر اللازم وإحالة المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات التي ما زالت مستمرة لكشف كافة الملابسات ومصير المقاطع المصورة والأشخاص المتورطين في تداولها.

