الإثنين 08 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المنيا تشيع قضاة ديروط في جنازة عسكرية مهيبة بحضور المحافظ وقيادات العدل والداخلية

أرشيفية، فيتو
أرشيفية، فيتو
18 حجم الخط

شيّعت محافظة المنيا، اليوم، في جنازة عسكرية مهيبة، جثامين أربعة من قضاة محكمة ديروط بمحافظة أسيوط، الذين لقوا ربهم في حادث أليم، وسط حضور واسع لقيادات الدولة ورجال القضاء، ومشهد سادته مشاعر الحزن والأسى.

وتقدّم اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، واللواء حاتم حسن مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، الصفوف الأولى للمشيعين. كما شارك في الجنازة عدد من قيادات السلطة القضائية، من بينهم المستشار هاني عبد الجابر رئيس نادي قضاة المنيا، والمستشار أبو الحسين فتحي قايد رئيس نادي القضاة، إلى جانب مساعدي وزير العدل المستشار ربيع قاسم مساعد الوزير لقطاع أبنية المحاكم، والمستشار وفاء حرز مساعد الوزير لقطاع التفتيش.

وحضر كذلك المستشار أحمد رفعت الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، والمستشار أبو الحسين فتحي قايد رئيس نادي قضاة مصر، ووكيل أول النادي المستشار محمد صبحي خليفة، وأمين الصندوق المستشار حازم رسمي، والمستشار محمد هاني عبد الجابر عضو مجلس إدارة نادي قضاة مصر، إضافة إلى حضور المستشار أسامة عبد المنعم رئيس محكمة المنيا الابتدائية، والمستشار محمد أبو كريشة المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، والمستشار موسى همام المحامي العام لنيابات شمال المنيا.

واستقبل نادي القضاة بالمنيا جثامين القضاة الأربعة، وهم:
• المستشار محمد محمد إبراهيم البكري (محمد البكري)
• المستشار مصطفى محمد مصطفى صالح (مصطفى عصيدة)
• المستشار إسلام حمدي كاشف عبد الرحمن (إسلام الكاشف)
• المستشار محمد عبد الناصر محمد (محمد عبد الناصر)

وجميعهم من قضاة محكمة ديروط بمحافظة أسيوط.

وانطلقت مراسم الجنازة العسكرية من أمام نادي القضاة بالمنيا، وسط حضور كبير من أهالي المتوفين وزملائهم من رجال القضاء، متجهة إلى مسجد الفولي بكورنيش النيل، حيث أديت صلاة الجنازة في أجواء غلب عليها الحزن والدعاء.

وأعرب الحضور عن بالغ حزنهم لرحيل نخبة من القضاة المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، داعين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نادي قضاة المنيا السلطة القضائية اللواء عماد كدواني اللواء عماد كدواني محافظ المنيا المحامي العام لنيابات جنوب المنيا المحامي العام لنيابات شمال المنيا عماد كدواني محافظ المنيا

مواد متعلقة

تأجيل محاكمة متهمي سرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري

"القضاء الأعلى" ينعي أربعة مستشارين لقوا مصرعهم في حادث الصحراوي الشرقي بالمنيا

تأجيل محاكمة زوجة بهاء سلطان بتهمة سب خالتها

نيابة النقض ترفض طعون متهمي قضية مقتل طبيب الساحل

تغيب عصام صاصا عن أولى جلسات محاكمته في واقعة مشاجرة الملهى الليلي بالمعادي

محاكمة زوجة بهاء سلطان بتهمة سب خالتها عبر مواقع التواصل بعد قليل

بعد قليل، أولى جلسات محاكمة عصام صاصا بتهمة التشاجر داخل ملهى ليلي بالمعادي

اليوم، أولى جلسات محاكمة عصام صاصا بتهمة التشاجر داخل ملهى ليلي بالمعادي

الأكثر قراءة

لسوء الأحوال الجوية، تعطيل جميع المدارس والمعاهد الأزهرية في مطروح غدا

ماذا كان رد قوم هود عليه بعد دعوتهم لعبادة الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

مقتل فرد أمن بالعمرانية بسبب خلاف عمل وتصوير زميله أثناء النوم

حماية الأطفال من الإساءات الجنسية ندوة بكلية الآداب بجامعة عين شمس

ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة الـ 13

تشكيل عمان الرسمي لمواجهة جزر القمر في كأس العرب

السجن للمتهمين في واقعة الفعل الفاضح على محور 26 يوليو وبراءة مصور الفيديو

رغم تجريمه بالبلدين، تقارير أمريكية تثير الجدل باختيار مباراة مصر وإيران في كأس العالم للاحتفال بالمثليين

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 8-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.72 جنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الإثنين 8-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ماذا كان رد قوم هود عليه بعد دعوتهم لعبادة الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

كيف أتغلب على الوساوس والشكوك في الدين؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يجوز منع الإنجاب إذا كانت المرأة مريضة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads