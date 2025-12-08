المنيا تشيع قضاة ديروط في جنازة عسكرية مهيبة بحضور المحافظ وقيادات العدل والداخلية

18 حجم الخط

شيّعت محافظة المنيا، اليوم، في جنازة عسكرية مهيبة، جثامين أربعة من قضاة محكمة ديروط بمحافظة أسيوط، الذين لقوا ربهم في حادث أليم، وسط حضور واسع لقيادات الدولة ورجال القضاء، ومشهد سادته مشاعر الحزن والأسى.

وتقدّم اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، واللواء حاتم حسن مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، الصفوف الأولى للمشيعين. كما شارك في الجنازة عدد من قيادات السلطة القضائية، من بينهم المستشار هاني عبد الجابر رئيس نادي قضاة المنيا، والمستشار أبو الحسين فتحي قايد رئيس نادي القضاة، إلى جانب مساعدي وزير العدل المستشار ربيع قاسم مساعد الوزير لقطاع أبنية المحاكم، والمستشار وفاء حرز مساعد الوزير لقطاع التفتيش.

وحضر كذلك المستشار أحمد رفعت الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، والمستشار أبو الحسين فتحي قايد رئيس نادي قضاة مصر، ووكيل أول النادي المستشار محمد صبحي خليفة، وأمين الصندوق المستشار حازم رسمي، والمستشار محمد هاني عبد الجابر عضو مجلس إدارة نادي قضاة مصر، إضافة إلى حضور المستشار أسامة عبد المنعم رئيس محكمة المنيا الابتدائية، والمستشار محمد أبو كريشة المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، والمستشار موسى همام المحامي العام لنيابات شمال المنيا.

واستقبل نادي القضاة بالمنيا جثامين القضاة الأربعة، وهم:

• المستشار محمد محمد إبراهيم البكري (محمد البكري)

• المستشار مصطفى محمد مصطفى صالح (مصطفى عصيدة)

• المستشار إسلام حمدي كاشف عبد الرحمن (إسلام الكاشف)

• المستشار محمد عبد الناصر محمد (محمد عبد الناصر)

وجميعهم من قضاة محكمة ديروط بمحافظة أسيوط.

وانطلقت مراسم الجنازة العسكرية من أمام نادي القضاة بالمنيا، وسط حضور كبير من أهالي المتوفين وزملائهم من رجال القضاء، متجهة إلى مسجد الفولي بكورنيش النيل، حيث أديت صلاة الجنازة في أجواء غلب عليها الحزن والدعاء.

وأعرب الحضور عن بالغ حزنهم لرحيل نخبة من القضاة المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، داعين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان.

