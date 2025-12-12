الجمعة 12 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأمن يكشف حقيقة الاعتداء على شاب بالسب والضرب بالشرقية

الأمن يكشف ملابسات
الأمن يكشف ملابسات منشور يتضمن ادعاء تعدٍ بالسب والضرب بالشر
18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، ملابسات ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تبين تداول منشور ادعى خلاله أحد الأشخاص تعرضه للسب والضرب والتهديد من قبل آخرين بالشرقية.

 

وبالفحص ظهر أن الشاكى، عاطل له معلومات جنائية ومقيم بمركز الزقازيق، ادعى بأن كلٍ من شقيق زوجته وشقيقته وزوجها، المقيمين بذات الدائرة، تعدوا عليه بالسب والضرب وهددوه بالخطف بسبب خلافات أسرية.

ادعاء تعدٍ بالسب والضرب بالشرقية

والمتهمون نفوا ما نسب إليهم واتهموا الشاكى بالتشهير بهم عبر السوشيال ميديا لإجبار زوجته على التنازل عن حكم قضائي صادر لصالحها.

ضبط 27 شركة بدون ترخيص للنصب على المواطنين بزعم تنظيم رحلات حج وعمرة

ضبط نادٍ صحي لاستغلاله في أعمال منافية للآداب بالشروق

وبمواجهة المتهمين، أقر الشاكى بادعائه الكاذب وعلل ذلك بسعيه لجذب اهتمام المسؤولين بشكواه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار الأمن الشرقية ادعاءات كاذبة مواقع التواصل الاجتماعي نزاعات أسرية التعدي بالسب والضرب مكافحة البلاغات الكاذبة

مواد متعلقة

ضبط 27 شركة بدون ترخيص للنصب على المواطنين بزعم تنظيم رحلات حج وعمرة

ضبط نادٍ صحي لاستغلاله في أعمال منافية للآداب بالشروق

الداخلية تكشف ملابسات منشور حول غرامات على سائقي توصيل الطلبات

حالة المرور اليوم، سيولة مرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

تفاصيل تعدي شخص على مدرس بمقص حديدي داخل مدرسة بالإسماعيلية (فيديو)

انتخابات النواب 2025، ضبط 9 أشخاص في 4 محافظات لمحاولتهم التأثير على الناخبين

ضبط 9 أشخاص في 4 محافظات لمحاولاتهم التأثير على إرادة الناخبين أثناء العملية الانتخابية

ضبط مخالفات انتخابية في البحيرة والأقصر

الأكثر قراءة

تشكيل الأردن المتوقع ضد العراق في ربع نهائي كأس العرب

تشكيل العراق المتوقع ضد الأردن في ربع نهائي كأس العرب

موعد مباراة العراق والأردن في ربع نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

بالأسماء، مصرع 3 أشخاص في حريق شقة سكنية بشبرا مصر

انتشال 4 مصابين من أسفل أنقاض عقار بولاق الدكرور، والحماية المدنية تواصل البحث عن ناجين

الدولار يسجل 448.73 جنيه سوداني اليوم

الخطيب يعتذر عن عدم المشاركة في المؤتمر العربي لجامعة هارفارد الأمريكية

خدمات

المزيد

الدولار يسجل 448.73 جنيه سوداني اليوم

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر اليوم الجمعة

سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي خلال نوفمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، "ابن الشاطر" العملاق الفلكي ومبتكر النظام الشمسي

تفسير حلم شراء ملابس جديدة في المنام وعلاقته بالحصول على وظيفة

دعاء الجمعة الثالثة من جمادى الآخرة لقضاء الحاجة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads