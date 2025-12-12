الأمن يكشف حقيقة الاعتداء على شاب بالسب والضرب بالشرقية

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، ملابسات ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تبين تداول منشور ادعى خلاله أحد الأشخاص تعرضه للسب والضرب والتهديد من قبل آخرين بالشرقية.

وبالفحص ظهر أن الشاكى، عاطل له معلومات جنائية ومقيم بمركز الزقازيق، ادعى بأن كلٍ من شقيق زوجته وشقيقته وزوجها، المقيمين بذات الدائرة، تعدوا عليه بالسب والضرب وهددوه بالخطف بسبب خلافات أسرية.

ادعاء تعدٍ بالسب والضرب بالشرقية

والمتهمون نفوا ما نسب إليهم واتهموا الشاكى بالتشهير بهم عبر السوشيال ميديا لإجبار زوجته على التنازل عن حكم قضائي صادر لصالحها.

وبمواجهة المتهمين، أقر الشاكى بادعائه الكاذب وعلل ذلك بسعيه لجذب اهتمام المسؤولين بشكواه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.