ضبط تشكيل عصابي لترويج المخدرات بالجيزة بعد تداول فيديو على مواقع التواصل

ألقت أجهزة وزارة الداخلية ، القبض على تشكيل عصابى لترويج المخدرات بالجيزة بعد تداول فيديو على مواقع التواصل.

جاء ذلك في إطار متابعة أجهزة وزارة الداخلية لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم كشف ملابسات مقطع فيديو يظهر فيه شخص يستقل سيارة ملاكى ويقوم بترويج المواد المخدرة بالجيزة.

ضبط تشكيل عصابي لترويج المخدرات بأكتوبر

وتبين أن المتهم ضمن تشكيل عصابى يضم 7 أشخاص، 5 منهم لهم معلومات جنائية، تخصص نشاطهم الإجرامي في ترويج المخدرات باستخدام سيارات ملاكى.

وبتاريخ 20 نوفمبر الماضي، تم ضبط 4 من عناصر التشكيل وفقًا لإجراءات مقننة، وبحوزتهم: سيارة مستأجرة بدون لوحات، كمية من مخدري "الأيس والهيروين"، عدد من الأقراص المخدرة، فرد خرطوش، وسلاح أبيض. وتم عرضهم على النيابة العامة التى قررت حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وبتاريخ 10 ديسمبر، تم ضبط 2 من عناصر التشكيل وبحوزتهما بندقية خرطوش وكمية من مخدري "الأيس والهيروين"، واعترفوا بممارسة نشاطهم الإجرامى بالتعاون مع آخر يظهر في الفيديو، وهو محتجز حاليًا على ذمة قضية قتل خطأ.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق مع المتهمين.

