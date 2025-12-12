انتشال 4 مصابين من أسفل أنقاض عقار بولاق الدكرور، والحماية المدنية تواصل البحث عن ناجين

18 حجم الخط

تواصل قوات الدفاع المدني بالجيزة جهودها في البحث عن ضحايا جدد أسفل العقار المنهار بمنطقة بولاق الدكرور صباح اليوم الجمعة، وذلك من خلال استخدام معداتها في رفع الركام وإزالته.

ونجحت القوات من انتشال أسرة مكونة من أب وأم وطفليهما من أسفل الركام المنهار بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور الذي انهار عليهم خلال تواجدهم بداخل المبنى.

وكشفت التحريات الأولية، عن الخسائر التي لحقت عقب انهيار العقار وهو إصابة أسرة من أب وأم وطفليهما وتهشم سيارتين كانتا متوقفتين أسفل المبنى، إثر سقوط أجزاء من العقار عليهم، وفرضت الأجهزة الأمنية طوقًا في محيط المكان لحماية المارة واستكمال عمليات الفحص.

فيما فرضت الأجهزة الأمنية طوقًا في محيط المكان لحماية المارة واستكمال عمليات الفحص.

وأوضحت التحريات، أن المصابين في انهيار عقار بولاق الدكرور هم الأب والأم وطفليهما حيث أصيبوا بإصابات متعددة، وتم على الفور استخراجهم من أسفل الأنقاض بواسطة رجال الحماية المدنية ونقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكانت منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة شهدت صباح اليوم، انهيارا جزئيا لعقار سكني، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص تم نقلهم على الفور إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ووصلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث وتمكنت من تأمين العقار وتواصل جهودها لرفع الركام، مع استمرار جهود البحث للتأكد من عدم وجود مصابين آخرين أسفل الأنقاض.

وأكد شهود عيان أن الانهيار وقع بشكل مفاجئ، مما تسبب في حالة فزع بين الأهالي، بينما تسابق رجال الإسعاف والحماية المدنية للسيطرة على الموقف وإنقاذ المصابين.

وتواصل الجهات المختصة، فحص العقارات المجاورة للتأكد من سلامتها الإنشائية ومنع تكرار الحادث.

