29 طعنًا على نتائج انتخابات النواب 2025 في الـ 19 دائرة الملغاة بالجولة الأولى

استقبلت المحكمة الإدارية العليا، 29 طعنًا على نتيجة 19 دائرة ملغاة في الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، بعد إعلانها رسميًّا من الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الخميس 11 ديسمبر.

تفاصيل قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات

أعلن القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة، نتيجة الإعادة في دائرة إطسا بالفيوم، بالإضافة إلى الدوائر الملغاة، التي شملت 19 دائرة في المرحلة الأولى. جرى التصويت في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وفي الداخل يومي 3 و4 ديسمبر، وتنافس فيها 455 مرشحًا على 43 مقعدًا.

إجراءات الطعون والنظر فيها

تواصل المحكمة الإدارية العليا استقبال الطعون حتى اليوم السبت، وفق الجدول الزمني الذي حدّدته الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي ينص على يومين لاستقبال الطعون، و10 أيام لنظرها والفصل فيها.

نتائج الجولة الأولى للدوائر الملغاة

أظهرت النتائج الأولية فوز 6 مرشحين، بينما ستُجرى الإعادة على 35 مقعدًا بين 70 مرشحًا في الدوائر الملغاة بمحافظات المرحلة الأولى.

