الجمعة 12 ديسمبر 2025
القبض على عامل تحرش بسيدتين أجنبيتين في الجمالية

القبض على عامل تحرش بـ سيدتين أجانب فى الجمالية
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله  تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بسيدتين "يحملان جنسية دولة أجنبية" بالجمالية وضبط مرتكب الواقعة.

التحرش بسيدتين "يحملان جنسية دولة أجنبية" بالقاهرة

وبالفحص تبين تلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة  بلاغا يفيد بشكوى أمام أحد المحال التجارية بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبالانتقال تم التقابل مع (سيدتين"يحملان جنسية دولة أجنبية) وأكدتا تضررهما من أحد العاملين بمحل البلاغ لقيامه بالتحرش بهما حال تواجدهما بالمحل عمله لشراء بعض المستلزمات.

 

وتمكن رجال الشرطة من ضبط المشكو فى حقه بائع - مقيم بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

