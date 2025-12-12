القبض على عامل تحرش بسيدتين أجنبيتين في الجمالية

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بسيدتين "يحملان جنسية دولة أجنبية" بالجمالية وضبط مرتكب الواقعة.

القبض على عامل تحرش بـ سيدتين أجانب فى الجمالية





التحرش بسيدتين "يحملان جنسية دولة أجنبية" بالقاهرة

وبالفحص تبين تلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بشكوى أمام أحد المحال التجارية بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبالانتقال تم التقابل مع (سيدتين"يحملان جنسية دولة أجنبية) وأكدتا تضررهما من أحد العاملين بمحل البلاغ لقيامه بالتحرش بهما حال تواجدهما بالمحل عمله لشراء بعض المستلزمات.

وتمكن رجال الشرطة من ضبط المشكو فى حقه بائع - مقيم بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.