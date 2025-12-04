الخميس 04 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

النيابة تطلب تقرير الطب الشرعي في العثور على جثة سيدة ببولاق الدكرور

إسعاف
إسعاف
18 حجم الخط

طلبت نيابة جنوب الجيزة تقرير الطب الشرعي في حادث العثور على جثة سيدة أجنبية أسفل عقار بمنطقة بولاق الدكرور، للوقوف على أسباب الوفاة، وتحديد وجود شبهة جنائية من عدمه.

وكشفت التحقيقات الأولية وتفريغ كاميرات المراقبة وسماع أقوال شهود العيان أن السيدة سقطت من الطابق العاشر، ما أدى إلى وفاتها متأثرة بإصابتها.

 

سقوط سيدة من علو ببولاق الدكرور 

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بسقوط سيدة من علو ووفاتها في الحال بشارع العشرين نطاق قسم شرطة بولاق الدكرور، انتقلت على الفور قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين من الفحص العثور على جثة سيدة تحمل الجنسية السودانية أسفل العقار.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، فيما يكثف رجال المباحث جهودهم لكشف ملابسات الواقعة وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه، وطالبت باستدعاء أهل المتوفاة لسماع أقوالهم في الحادث. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة جنوب الجيزة بولاق الدكرور الجيزة غرفة عمليات النجدة

مواد متعلقة

بالأسماء، إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بطريق سمسطا ببني سويف

إحالة عصابة السمسارة والخادمة للجنايات بتهمة سرقة أجانب في الجيزة

ضبط 1290 علبة سجائر مجهولة المصدر في حملة تموينية ببولاق الدكرور

القبض على صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء ببولاق الدكرور

الأكثر قراءة

فتح معبر رفح في الاتجاهين

"التجلي الأعظم" يفوز بالجائزة الأولى في مؤتمر "الشرق الأوسط للاند سكيب" بأبوظبي

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم الخميس 4-12-2025

موعد مباراة فلسطين وتونس في كأس العرب والقنوات الناقلة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 8 أصناف منها الطماطم وانخفاض كبير في الخيار والثوم

ارتفاع مفاجئ، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

ضبط شخصين بتهمة غسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بمطروح

انقطاع واسع للمياه يثير استغاثات السكان بمدينة 6 أكتوبر

خدمات

المزيد

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم الخميس 4-12-2025

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 4-12-2025

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصة أول موضع دُفنت فيه السيدة نفيسة بمصر

ما معنى إسباغ الوضوء على المكاره وكيفيته؟ دار الإفتاء تجيب

تفسير رؤية الدعاء تحت المطر في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads