النيابة تطلب تقرير الطب الشرعي في العثور على جثة سيدة ببولاق الدكرور

طلبت نيابة جنوب الجيزة تقرير الطب الشرعي في حادث العثور على جثة سيدة أجنبية أسفل عقار بمنطقة بولاق الدكرور، للوقوف على أسباب الوفاة، وتحديد وجود شبهة جنائية من عدمه.

وكشفت التحقيقات الأولية وتفريغ كاميرات المراقبة وسماع أقوال شهود العيان أن السيدة سقطت من الطابق العاشر، ما أدى إلى وفاتها متأثرة بإصابتها.

سقوط سيدة من علو ببولاق الدكرور

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بسقوط سيدة من علو ووفاتها في الحال بشارع العشرين نطاق قسم شرطة بولاق الدكرور، انتقلت على الفور قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين من الفحص العثور على جثة سيدة تحمل الجنسية السودانية أسفل العقار.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، فيما يكثف رجال المباحث جهودهم لكشف ملابسات الواقعة وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه، وطالبت باستدعاء أهل المتوفاة لسماع أقوالهم في الحادث.

