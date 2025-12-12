ضبط مصنع وورشة لتصنيع وتعبئة طفايات الحريق في المرج

18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط مصنع وورشة لتصنيع وتعبئة طفايات الحريق "بدون ترخيص" واستخدام علامات تجارية مقلدة بدائرة قسم شرطة المرج.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة (مصنع وورشة "بدون ترخيص" لتصنيع وتعبئة طفايات الحريق بمختلف أنواعها - كائنَين بدائرة قسم شرطة المرج) وقيامه بتجميع طفايات الحريق القديمة وتجديدها وإعادة تعبئتها بمواد وخامات رديئة ومجهولة المصدر وإيهام مستخدميها بأنها مُنتج أصلي وجديد بعلامات تجارية مملوكة للغير وبدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات مدخلًا بذلك الغش على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وعُثر بداخل المصنع والورشة على (321 طفاية حريق منتج نهائى - 99 طفاية حريق تحت التصنيع – عدد كبير من الملصقات والعبوات "تحمل إسم علامة تجارية" - كمية من خامات ومعدات التصنيع)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

