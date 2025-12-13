18 حجم الخط

يرغب الكثير من الشباب والشابات في الزواج لإقامة حياة مستقرة بينهما قائمة على المودة والرحمة والسكينة، وكما هو معروف، فقد رغب القرآن الكريم والسنة النبوية في الزواج حتى قيل إن الزواج نصف الدين، والزواج في الإسلام هو مناط عمارة الكون فمن خلاله تتأتى الذرية وتتناسل الأجناس البشرية، وفي هذا الإطار نستعرض معكم أدعية لزيادة البركة في الزواج منذ البداية فإلي التفاصيل.

أدعية لزيادة البركة في الزواج منذ البداية

جعل الله عزَّ وجلَّ الرباط بين الزوجين هو المودَّة والرَّحمة والألفة، وجعل كلًّا منهما بالنسبة لصاحبه سكنًا، وأمنًا، واطمئنانًا؛ وهذا من أهم مقاصد النكاح؛ قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ [الروم: 21]؛ قال الإمام البغوي في "تفسيره" (6/ 266، ط. دار طيبة): [جعل بين الزَّوجين المودَّة والرَّحمة فهما يتوادَّان ويتراحمان، وما شيءٌ أحبَّ إلى أحدهما من الآخر من غير رحمٍ بينهما] اهـ.

آيات تحث على الزواج

قال نعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الروم: 21].

وقال أيضا: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً﴾ [النحل: 72].

أدعية لزيادة البركة في الزواج

اللهم اجعل بيتنا عامرًا بالخير والمحبة، وبارك في رزقنا وأعمالنا، واجعل حياتنا الزوجية مليئة بالسكينة والهناء.

يا رب اجعل زواجنا سببًا لدوام البركة والفرح، ووفقنا للعيش معًا في رضاك، واملأ أيامنا بالسرور والسعادة.

اللهم اجعل محبتنا سببًا للبركة في بيتنا، وبارك لنا في صحتنا ومالنا وأولادنا، ووفقنا لطاعة أوامرك دائمًا.

يا رب اجعل بيتنا مركزًا للبركة والخير، ووفقنا للعيش معًا بألفة ومحبة، وبارك أيامنا وذكرياتنا معًا.

اللهم اجعل كل خطوة نخطوها سببًا لزيادة الخير والبركة في حياتنا، وامنحنا القوة للحفاظ على سعادتنا الزوجية.

يا رب اجعل حياتنا مليئة بالبركة الدائمة، وبارك لنا في العمر والأولاد والرزق، وحقق لنا حياة مليئة بالحب والطمأنينة

أدعية لتعزيز العلاقة وبناء أواصر الحب منذ البداية

اللهم اجعل بيننا محبة صادقة ونية صافية، وبارك قلبينا بالمودة والرحمة، ووفقنا للعيش معًا في ود وسعادة دائمين.

يا رب اجعل كل يوم جديد يزيد من الحب والتفاهم بيننا، وامنحنا القدرة على التسامح والصبر، وبارك حياتنا الزوجية منذ البداية.

اللهم اجعل قلوبنا متقاربة دائمًا، وامنحنا القدرة على التعبير عن الحب والامتنان، ووفقنا لبناء علاقة قوية ومستقرة

يا رب اجعل ذكرُك سببًا لنماء المحبة بيننا، واملأ حياتنا بالمودة والرحمة، ووفقنا لتجاوز أي خلاف ببساطة وسكينة.

اللهم اجعلنا سندًا لبعضنا في كل الظروف، وبارك لنا أيامنا المشتركة، واملأها بالحب والطمأنينة منذ أول لحظة.

يا رب اجعل الحياة بيننا مليئة بالمودة والحنان، ووفقنا لخلق ذكريات جميلة، وازرع بين قلوبنا الرحمة والود الدائمين.

اللهم اجعل أول لقاء لنا ذكرى حب صافية، وامنحنا التواصل الصادق، وبارك حياتنا الزوجية منذ بدايتها بكل الخير والسكينة

يا رب اجعل قلوبنا مليئة بالمحبة والوفاء، ووفقنا للعيش معًا في انسجام، واملأ حياتنا الزوجية بالطمأنينة والرضا

أدعية مستجابة لليلة الزفاف

يا رب اجعل أول لقاء لنا ذكرى مباركة، واملأ قلوبنا بالسكينة والرضا، واجعل هذه اللحظات نقطة انطلاق لحياة مليئة بالحب.

اللهم اجعل ليلة زفافنا مشرقة بالفرح، وازرع بيننا الثقة والاحترام، ووفقنا لنعيش معًا حياة طيبة ملؤها الألفة.

يا رب اجعل هذه الليلة بداية عهد جديد مليء بالحب والمودة، وامنحنا القدرة على تجاوز أي صعوبات، وحقق لنا ذكريات سعيدة

يا رب اجعل هذه الليلة ذكرى خالدة، وامنحنا الحب المتواصل والتفاهم، ووفقنا لبناء حياة زوجية مستقرة وسعيدة مدى العمر

