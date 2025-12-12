الجمعة 12 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على صاحب سوبر ماركت لاتهامه بالتحرش بـ3 أطفال في العياط

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو
18 حجم الخط

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من ضبط صاحب سوبر ماركت لاتهامه بالتحرش بـ3 أطفال في مدينة العياط جنوب محافظة الجيزة.

 

صاحب سوبر ماركت يتحرش بـ3 أطفال في العياط

تلقى مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة بلاغا من 3 أمهات من أولياء الأمور يتهمن صاحب سوبر ماركت بالتحرش بصغارهن بدائرة القسم، وتم تشكيل فريق بحث وتحرى لكشف ملابسات الواقعة.

 

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، واقتياده الى ديوان القسم للوقوف على ملابسات الواقعة.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة التحرش في الأماكن العامة

يعاقب بـ الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات كل من تعرض لغيره في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

 

ضوابط عقوبات التحرش الجنسي بالسيدات

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

ويُعد تحرشًا جنسيًّا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

صاحب سوبر ماركت يتحرش بـ3 أطفال فى العياط صاحب سوبر ماركت يتحرش بـ3 أطفال العياط مدينة العياط مديرية أمن الجيزة أمن الجيزة مركز شرطة العياط

مواد متعلقة

ضبط 750 حالة سرقة تيار كهرباء لمباني مخالفة بالعياط والبدرشين

مصرع طفل أسفل عجلات قطار بالعياط

ضبط 16 جوال دقيق مدعم وإغلاق مخابز مخالفة في حملة تموينية موسعة بالعياط

شاب يلقى مصرعه في حريق داخل عقار بالعياط

الأكثر قراءة

اللجنة العامة بأسيوط تستقبل محاضر الحصر العددي اللجان الفرعية استعدادا لإعلان النتيجة (فيديو)

العائد الحالي في ودائع الأجل داخل فروع بنك القاهرة

تفاصيل جديدة في ضبط سائق محافظ الدقهلية لتورطه في الاتجار بالمخدرات

المعمل الجنائي يفحص آثار انفجار ماسورة غاز للوقوف على الأسباب في إمبابة

طوارئ بالمواني بسبب حالة الطقس وتعليمات مشددة بالتنسيق مع الأرصاد

القبض على صاحب سوبر ماركت لاتهامه بالتحرش بـ3 أطفال في العياط

كواليس لقاء محمد صلاح مع قائد ليفربول السابق في لندن

الولايات المتحدة تطالب إسرائيل بتحمل تكلفة رفع أنقاض غزة

خدمات

المزيد

العائد الحالي في ودائع الأجل داخل فروع بنك القاهرة

متى يحق للراكب استرداد ثمن تذكرة القطار؟

67.23 جنيه، سعر الدينار الأردني في البنك المركزي مساء اليوم

الين الياباني يسجل 30.56 جنيه للبيع في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي خلال نوفمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 12 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 12 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 12 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads