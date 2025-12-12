النيابة تحقق في تسمم أسرة كاملة بـ"15 مايو" وتتحفظ على عينات الطعام

18 حجم الخط

تباشر نيابة مايو والتبين الجزئية، تحقيقاتها في واقعة إصابة أسرة كاملة بحالة اشتباه تسمم غذائي داخل إحدى الشقق السكنية بمدينة الأبطال التابعة لقسم شرطة 15 مايو، وذلك عقب تلقيها إخطارًا من الأجهزة الأمنية يفيد بدخول أربعة أشخاص إلى مستشفى مايو لتلقي العلاج إثر تعرضهم لأعراض إعياء مفاجئ.

وكشفت المعاينة الأولية التي أجرتها النيابة، بعدما انتقلت برفقة فريق من المباحث والطب الوقائي إلى مكان الواقعة بعمارة رقم 80، أن الأسرة تتكون من أربعة أفراد ظهرت عليهم أعراض يُشتبه بأنها ناتجة عن تناول وجبة غذائية ملوثة داخل مسكنهم.

وأمرت النيابة العامة بسحب عينات من الأطعمة المضبوطة داخل الشقة وإرسالها إلى المعامل المختصة لتحليلها وبيان مدى صلاحيتها، كما كلفت فريق المباحث بسؤال المصابين حول الوجبات التي تناولوها خلال الساعات السابقة لظهور الأعراض، وطلبت تقريرًا طبيًا مفصلًا من المستشفى لبيان الحالة الصحية لكل منهم.

وأكد التقرير الطبي المبدئي الوارد للنيابة أن حالات المصابين مستقرة وتم وضعهم تحت الملاحظة الطبية لحين الانتهاء من الفحوصات والتحاليل اللازمة.

كما قررت النيابة استكمال التحقيقات والاستماع لشهود الجيران وخدمات الأمن بالمنطقة، تمهيدًا لتحديد سبب التسمم بدقة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

