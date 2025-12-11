ضبط مدرب كرة قدم بتهمة الاعتداء على أطفال بالمنصورة

18 حجم الخط

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية في إلقاء القبض على مدرب كرة قدم بأحد الأكاديميات الخاصة لكرة القدم في مدينة المنصورة بعدما تقدم عدد من أولياء الأمور ببلاغات يتهمونه فيه بالتعدي على أحد الأطفال جنسيًا وقيامة بطلب تصوير عدد من الأطفال أثناء قيامهم بحركات شاذة بمقابل مادي.

ضبط مدرب كرة قدم بعد اعتدائه على أحد الأطفال

وكان اللواء عصام الدين هلال، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوورد بلاغ لمأمور مركز شرطة أول المنصورة من أولياء أمور 3 أطفال يتهمون فيه مدرب كرة قدم بأحد الأكاديميات الخاصة بقيامه بالاعتداء على أحد الأطفال بالصف السادس الابتدائي، متدرب بالأكاديمية وقيامه بتحريض عدد من الأطفال في الأكاديمية على ممارسة الشذوذ وتصوير مقاطع فيديو مقابل مبالغ مالية.

واعترف في محضر الشرطة بقيامه بالاعتداء على أحد الأطفال وطلب تصوير فيديوهات.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة برئاسة المقدم دكتور عبد الحميد الشورى، من ضبط المتهم وتبين أنه "محمد. أ"،35 سنة، مدرب كرة قدم، مقيم بإحدى قري مركز طلخا، وبمواجهته اعترف في محضر الشرطة بقيامه بالاعتداء على أحد الأطفال وطلب تصوير فيديوهات من عدد من الأطفال أثناء قيامهم ببعض الحركات الشاذة وذلك بمقابل مادي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

