بالأسماء، مصرع 3 أشخاص في حريق شقة سكنية بشبرا مصر

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بـ منطقة شبرا مصر، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وتم نقلهم إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ضحايا حريق شقة شبرا مصر 

وحصلت فيتو على أسماء ضحايا حريق شقة بشبرا مصر وهم: مصطفى حسين مسعود 18 سنة، وشقيقه نادي 14 سنة، وعمرو فتحى 25 سنة.

ويقوم رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

حريق شقة سكنية بشبرا

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع الشهيد المتفرع من شارع الترعة البولاقية بدائرة قسم شرطة شبرا وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق. 

وبالفحص تبين اندلاع حريق داخل شقة سكنية بالطابق الأرضي بعقار مكون من 5 طوابق بشارع الشهيد المتفرع من شارع الترعة البولاقية بمنطقة شبرا مصر.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت عملية إخماد الحريق، وأسفر الحريق عن مصرع 3 أشخاص وتم نقلهم إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

بالأسماء، مصرع 3 أشخاص في حريق شقة سكنية بشبرا مصر

