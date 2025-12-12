الجمعة 12 ديسمبر 2025
حوادث

الأمن يكشف تفاصيل فيديو لمشاجرة في المنتزه بالإسكندرية

المتهمون
المتهمون
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص بالإسكندرية.. وضبط طرفى المشاجرة.

إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة دامية بالإسكندرية

رصدت الأجهزة الأمنية ، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص بالإسكندرية.

 الأمن يكشف تفاصيل فيديو مشاجرة المنتزه 

وبالفحص تبين تلقى قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية بلاغا يفيد  بحدوث مشاجرة بين طرف أول (3 أشخاص “لهم معلومات جنائية” مصابين بجروح متفرقة بالجسم- أحدهم محجوز بالمستشفى) وطرف ثان (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مصابين بجروح متفرقة بالجسم- أحدهم محجوز بالمستشفى) جميعهم مقيمين بمحافظة الإسكندرية، بسبب خلافات مالية بينهما تعدوا خلالها على بعضهم البعض بإستخدام أسلحة بيضاء، مما أدى لحدوث إصابتهم المنوه عنها.


وتمكن رجال الشرطة من ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم (4 أسلحة بيضاء – 2 صداده حديدية) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

