أخبار الحوادث اليوم: القبض على منة أشرف بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء.. إيقاف تنفيذ إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية.. ضبط المتهمين بالتعدي على مدرس بمدرسة بالطالبية

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على بلوجر منة أشرف لقيامها بنشر مقاطع فيديو على حسابها الشخصى بمواقع التواصل الاجتماعى، تتضمن قيامها بالرقص بصورة خادشة للحياء والإتيان بإيحاءات منافية للآداب العامة.

أوضح مصدر أمني أن مقطع الفيديو الذي جرى تداوله على أحد المنابر التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي بالخارج، والمتضمن حوارا بين ضابط وفرد شرطة بأحد أقسام مديرية أمن الجيزة، هو مقطع قديم يعود تاريخه إلى عام 2015، حيث كان الفرد يمر بظروف وضغوط نفسية آنذاك.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من كشف غموض واقعة العثور على جثة طفل حديث الولادة طافية على مياه مصرف البطس، بإحدى قرى مركز طامية، حيث تبين أن وراء الواقعة والدي الطفل، نتاج علاقة غير شرعية أثناء فترة الخطوبة.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو يظهر خلاله قائد سيارة ملاكي يقوم بالتعدي على شخصين كانا برفقته باستخدام "كوريك" السيارة بمحافظة الجيزة.

أصيب 9 أشخاص بإصابات مختلفة جراء انقلاب السيارة التي كانت تقلهم على طريق الإسماعيلية_ بورسعيد، تحديدا بمنطقة الكيلو 7.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على صانعي محتوى لقيامهما بنشر مقاطع فيديو على أحد الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خارجة تتنافى مع قيم المجتمع، وكذا أغاني غير مجازة رقابيًا في الإسكندرية.

أكد دفاع نجل الفنان محمد رمضان، صدور قرار من النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة على موكله بإيداعه داخل دار رعاية بعد تقديم إقرارات التصالح بين موكله وأسرة الطفل المجني عليه.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على المتهمين بالتعدي بالسب والضرب على مدرس داخل مدرسة بـمنطقة الطالبية.

شهدت محافظة بني سويف، حادثًا مروريًا مؤسفًا أسفر عن إصابة 7 أشخاص، وذلك إثر تصادم وقع بين تروسيكلين بدائرة المحافظة، ما استدعى تدخل الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف التي هرعت على الفور إلى موقع الحادث لنقل المصابين وتقديم الرعاية الطبية العاجلة لهم.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن ظهور شخص بشرفة شقة سكنية وممسكًا بأسطوانة بوتاجاز ويهدد جيرانه بإضرام النيران بها بالجيزة، وضبط مرتكب الواقعة.



كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه بعض الأشخاص بترويج المواد المخدرة بنطاق دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بترويج المواد المخدرة بالقليوبية.. وضبط مرتكب الواقعة.

تواصل وزارة الداخلية، حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 99998 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها:(السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة–مخالفة شروط التراخيص).

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء وإدارة محطة بث تلفزيوني لاسلكية "بدون ترخيص" بالقليوبية.

ضبطت الإدارة العامة لحماية الآداب، أحد الأشخاص و3 سيدات لقيامهم بممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور بمقابل مالي بنطاق محافظة الإسكندرية.

لقى عناصر بؤرة إجرامية شديدة الخطورة مصرعهم عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظة أسوان.



تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط أحد الأشخاص لإدارته نادي صحي دون ترخيص بدائرة قسم شرطة المعادي بالقاهرة، واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

