ضبط محطة بث تلفزيوني لقنوات مشفرة دون ترخيص بالقليوبية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء وإدارة محطة بث تلفزيوني لاسلكية "بدون ترخيص" بالقليوبية.

ضبط محطة بث تلفزيوني بدون ترخيص

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص؛ بإنشاء وإدارة محطة بث تلفزيونى لاسلكية بدائرة قسم شرطة أول بنها ومركزي شرطة "بنها وكفر شكر" بالقليوبية.

حيث يقوم باستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة به بدون تصريح من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال الشرطة من ضبطه وبحوزته “عدد من الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة في استقبال الإشارة ومعالجتها، و2 وحدة معالجة مركزية، و5 محطات لتقوية إشارة البث اللاسلكى”.

بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

