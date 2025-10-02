الخميس 02 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط محطة بث تلفزيوني لقنوات مشفرة دون ترخيص بالقليوبية

ضبط محطة بث تلفزيونى
ضبط محطة بث تلفزيونى بدون ترخيص بالقليوبية

تمكنت  الإدارة العامة لمباحث المصنفات، من  ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء وإدارة محطة بث تلفزيوني لاسلكية "بدون ترخيص" بالقليوبية.

ضبط محطة بث تلفزيوني بدون ترخيص 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص؛ بإنشاء وإدارة محطة بث تلفزيونى لاسلكية بدائرة قسم شرطة أول بنها ومركزي شرطة "بنها وكفر شكر" بالقليوبية.

حيث يقوم باستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة به بدون تصريح من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون.

مصرع عناصر بؤرة إجرامية عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسوان

ضبط نادي صحي دون ترخيص لممارسة الأعمال المنافية بالمعادي

عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال الشرطة من ضبطه وبحوزته “عدد من الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة في استقبال الإشارة ومعالجتها، و2 وحدة معالجة مركزية، و5 محطات لتقوية إشارة البث اللاسلكى”.

بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قطاع الشرطة قسم شرطة اول بنها قطاع الشرطة المتخصصة حقوق الملكية الفكرية النيابة العامة الملكية الفكريه القنوات الفضائية المشفرة القنوات الفضائية الإدارة العامة لمباحث المصنفات

مواد متعلقة

مصرع عناصر بؤرة إجرامية عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسوان

ضبط نادي صحي دون ترخيص لممارسة الأعمال المنافية بالمعادي

المرور: تحرير 908 مخالفات عدم تركيب الملصق الإلكتروني ورفع 37 سيارة ودراجة نارية

انقلاب ملاكي بصحراوي الإسكندرية يسفر عن وفاة 3 أشخاص

الداخلية: ترحيل سوري الجنسية خارج البلاد لخطورته على الأمن العام

بالأسماء، وزير الداخلية يوافق على رد الجنسية المصرية لـ 19 مواطنًا

الداخلية تصدر قرارا بإبعاد بنجلاديشي خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

بالأسماء، وزير الداخلية يأذن لـ 21 شخصًا بالحصول على جنسيات أجنبية

الأكثر قراءة

الشيوخ يوافق على استقالة 14 عضوا لعزمهم الترشح في انتخابات النواب

خبير لوائح يكشف سر تجاهل محمد صلاح التوقيع على علم فلسطين (فيديو)

مصدر بالأهلي يكشف مفاجأة بشأن عماد النحاس

الاستيلاء على أراضي وعقارات بالجيزة، رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين

عفو رئاسي مرتقب عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بنصر أكتوبر 2025

اختراق الصفحة الرسمية لمجمع اللغة العربية على "فيسبوك" ونشر صور إباحية

تدفقات النيل تملأ مفيض باريس بالوادي الجديد، ونشطاء: الخير قادم لمصر (فيديو)

الداخلية: ترحيل سوري الجنسية خارج البلاد لخطورته على الأمن العام

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الخميس 2-10-2025

4478 جنيها لهذا العيار، تعرف على أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 2-10-2025

سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الخميس 2-10-2025

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العتاب في المنام وعلاقته باتخاذ القرارات الهامة

من مواليد الهند وتتلمذ على يد الحصري، محطات في حياة شيخ قراء المسجد النبوي بعد وفاته

مجموعة متنوعة من أدعية الصباح، يمكنك ترديدها يوميا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads