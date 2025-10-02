مصرع عناصر بؤرة إجرامية عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسوان

لقى عناصر بؤرة إجرامية شديدة الخطورة مصرعهم عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظة أسوان.



وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤرة إجرامية بنطاق محافظة أسوان تضم (5 عناصر جنائية شديدة الخطورة) بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيدًا للإتجار بها.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى بدائرة مركز شرطة إدفو بأسوان، وقد أسفر التعامل عن مصرعهم، وبحوزتهم (60 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، آيس" –كمية من الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة 26 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

