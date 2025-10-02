الخميس 02 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة 7 أشخاص بينهم طفل في تصادم تروسيكلين ببني سويف

إسعاف بني سويف، فيتو
إسعاف بني سويف، فيتو

شهدت محافظة بني سويف، حادثًا مروريًا مؤسفًا أسفر عن إصابة 7 أشخاص، وذلك إثر تصادم وقع بين تروسيكلين بدائرة المحافظة، ما استدعى تدخل الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف التي هرعت على الفور إلى موقع الحادث لنقل المصابين وتقديم الرعاية الطبية العاجلة لهم.

بلاغ حادث سير ببني سويف

وكانت غرفة عمليات مديرية أمن بني سويف، قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع الحادث، حيث تم التوجيه بسرعة انتقال قوة من الشرطة وعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، للتعامل مع الموقف وإنقاذ المصابين، وانتقلت سيارات الإسعاف تحت إشراف الدكتور هاني همام مدير هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى إهناسيا التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية الدقيقة لهم.

إصابة 7 أشخاص ببني سويف

وكشفت المعاينة الأولية، أن الحادث أسفر عن إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة، وهم: منى خالد عبد الحفيظ 25 سنة، مصابة باشتباه كسر في الساق اليمنى، والطفل رزق شعبان سعد عامين مصابًا بكدمات متفرقة بالجسم، ومنصور طه محمد 22 سنة مصابًا بكدمات وسحجات متفرقة، ومها فوزي عبد القادر 17 سنة التي تبين إصابتها باشتباه ما بعد الارتجاج، ومنى خميس أحمد 40 سنة مصابة بسحجات وكدمات، وفتحية حسين علي 58 سنة التي أصيبت بجرح قطعي في الجبهة طوله نحو 15 سم، وسعد عبد الوهاب راغب 38 سنة مصابًا بكدمات وسحجات متفرقة.

نقل المصابين لمستشفى إهناسيا

وقد استقبل قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى المصابين فور وصولهم، حيث جرى التعامل معهم طبيًا وإجراء كافة الفحوصات والتحاليل اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق مدير عام مستشفى إهناسيا التخصصي، الذي وجه الطاقم الطبي بضرورة توفير الرعاية الكاملة لهم لحين استقرار حالتهم الصحية.

وتكثف الأجهزة الأمنية ببني سويف، من تحرياتها للوقوف على ملابسات الحادث وظروف وقوعه، فيما تمت إعادة تسيير الحركة المرورية بشكل طبيعي عقب رفع آثار التصادم من الطريق. 

إصابة طالبتين وسائق في حادث تصادم ببني سويف (صور)

الممشى السياحي بكورنيش بني سويف يخطف أنظار فوجا أستراليًّا (صور)

محافظ بني سويف يتابع استعدادات التعليم لتدريب المقبولين بمسابقة 30 ألف معلم

إحالة مدير مدرسة في بني سويف للتحقيق بسبب صور حقائب الدعاية الانتخابية

وكيل صحة بني سويف يجتمع بأطباء النساء بإهناسيا التخصصي لتفعيل برامج تنظيم الأسرة

حملات ميدانية مشددة على الجمعيات الزراعية ببني سويف لضمان وصول الدعم لمستحقيه

ضبط 10 منشآت غذائية بدون ترخيص وتحرير 150 محضرًا في بني سويف

محافظ بني سويف: تسليم 13 ألف تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي

عودة حركة القطارات عقب خروج 7 عربات بضائع عن القضبان ببني سويف

أوناش السكة الحديد تواصل رفع عربات قطار بضائع خرجت عن القضبان ببني سويف (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف ببنى سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف اخبار محافظة بني سويف

مواد متعلقة

إصابة طالبتين وسائق في حادث تصادم ببني سويف (صور)

الممشى السياحي بكورنيش بني سويف يخطف أنظار فوجا أستراليًّا (صور)

محافظ بني سويف يتابع استعدادات التعليم لتدريب المقبولين بمسابقة 30 ألف معلم

إحالة مدير مدرسة في بني سويف للتحقيق بسبب صور حقائب الدعاية الانتخابية

وكيل صحة بني سويف يجتمع بأطباء النساء بإهناسيا التخصصي لتفعيل برامج تنظيم الأسرة

حملات ميدانية مشددة على الجمعيات الزراعية ببني سويف لضمان وصول الدعم لمستحقيه

ضبط 10 منشآت غذائية بدون ترخيص وتحرير 150 محضرًا في بني سويف

محافظ بني سويف: تسليم 13 ألف تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي

الأكثر قراءة

لهجومه على مصر بمجلس الأمن، خبير مياه يلقن وزير خارجية إثيوبيا درسًا قاسيًا ويكشف كذبه

القبض على المتهمين بالتعدي على مدرس داخل مدرسة بالطالبية (فيديو)

قطع المياه عن عدد من المناطق في الجيزة غدا

من 50 إلى 800 جنيه.. أسعار بطاقات الرقم القومي.. خدمة الاستلام الفوري "الأعلى".. مراكز ثابتة ومتنقلة وفي المولات التجارية.. وهذه الأوراق المطلوبة

3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء اليوم

وزير العدل يتراجع عن موقفه بشأن اعتراض الرئيس على "الإجراءات الجنائية"

لمحاولة توضيح تراجعه، سجال بين رئيس النواب وعدنان فنجري بسبب "الإجراءات الجنائية"

قبل اجتماع المركزي، تعرف على أفضل شهادات الادخار

خدمات

المزيد

بزيادة 50%، شعبة الفاكهة توضح أسباب ارتفاع أسعار المانجو وموعد انتهاء الموسم

قبل اجتماع المركزي، تعرف على أفضل شهادات الادخار

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الجنيه الذهب يواصل الارتفاع قبل قرار المركزى بشأن الفائدة اليوم

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأذكار المستحبة في المساء، تعرف عليها

الشعراوي يوضح رحمة الله في التعامل مع المنافقين (فيديو)

تعرف على موعد الاحتفال بقدوم رأس الإمام الحسين إلى مصر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads