إصابة 7 أشخاص بينهم طفل في تصادم تروسيكلين ببني سويف

شهدت محافظة بني سويف، حادثًا مروريًا مؤسفًا أسفر عن إصابة 7 أشخاص، وذلك إثر تصادم وقع بين تروسيكلين بدائرة المحافظة، ما استدعى تدخل الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف التي هرعت على الفور إلى موقع الحادث لنقل المصابين وتقديم الرعاية الطبية العاجلة لهم.

بلاغ حادث سير ببني سويف

وكانت غرفة عمليات مديرية أمن بني سويف، قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع الحادث، حيث تم التوجيه بسرعة انتقال قوة من الشرطة وعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، للتعامل مع الموقف وإنقاذ المصابين، وانتقلت سيارات الإسعاف تحت إشراف الدكتور هاني همام مدير هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى إهناسيا التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية الدقيقة لهم.

إصابة 7 أشخاص ببني سويف

وكشفت المعاينة الأولية، أن الحادث أسفر عن إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة، وهم: منى خالد عبد الحفيظ 25 سنة، مصابة باشتباه كسر في الساق اليمنى، والطفل رزق شعبان سعد عامين مصابًا بكدمات متفرقة بالجسم، ومنصور طه محمد 22 سنة مصابًا بكدمات وسحجات متفرقة، ومها فوزي عبد القادر 17 سنة التي تبين إصابتها باشتباه ما بعد الارتجاج، ومنى خميس أحمد 40 سنة مصابة بسحجات وكدمات، وفتحية حسين علي 58 سنة التي أصيبت بجرح قطعي في الجبهة طوله نحو 15 سم، وسعد عبد الوهاب راغب 38 سنة مصابًا بكدمات وسحجات متفرقة.

نقل المصابين لمستشفى إهناسيا

وقد استقبل قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى المصابين فور وصولهم، حيث جرى التعامل معهم طبيًا وإجراء كافة الفحوصات والتحاليل اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق مدير عام مستشفى إهناسيا التخصصي، الذي وجه الطاقم الطبي بضرورة توفير الرعاية الكاملة لهم لحين استقرار حالتهم الصحية.

وتكثف الأجهزة الأمنية ببني سويف، من تحرياتها للوقوف على ملابسات الحادث وظروف وقوعه، فيما تمت إعادة تسيير الحركة المرورية بشكل طبيعي عقب رفع آثار التصادم من الطريق.

