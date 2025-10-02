الداخلية تضبط نحو 100 ألف مخالفة مرورية و107 حالات تعاطى مخدرات بين السائقين

تواصل وزارة الداخلية، حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 99998 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها:(السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة–مخالفة شروط التراخيص).

ضبط 107 حالات تعاطى مخدرات بين السائقين

كما جرى فحص 1914 سائق تبين إيجابية 100 حالة تعاطى مواد مخدرة منهم.



كما تواصل حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 1017 مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب –شروط التراخيص - أمن ومتانة).

كما جرى فحص 169 سائقا تبين إيجابية 7 حالات لتعاطى المواد المخدرة، وضبط 10 محكوم عليهم بإجمالى 11 حكما، كما تم التحفظ على مركبتين لمخالفتهما قوانين المرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



