ضبط نادي صحي دون ترخيص لممارسة الأعمال المنافية بالمعادي

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط أحد الأشخاص لإدارته نادي صحي دون ترخيص بدائرة قسم شرطة المعادي بالقاهرة، واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

ضبط نادى صحى بدون ترخيص للممارسة الأعمال المنافية للآداب بالمعادى

وأوضحت التحريات أن المتهم لديه معلومات جنائية سابقة، وأنه قام بتشغيل النادي لاستقطاب مرتاديه لممارسة النشاط غير القانوني.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف النادى وضبط المتهم برفقته شخص آخر وسيدتان، إحداهن تحمل جنسية إحدى الدول، والأخرى لديها معلومات جنائية، وبمواجهتهم اعترفوا بممارسة النشاط الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وجرى تسليمهم للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

