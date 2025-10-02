الخميس 02 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط نادي صحي دون ترخيص لممارسة الأعمال المنافية بالمعادي

ضبط نادى صحى بدون
ضبط نادى صحى بدون ترخيص للممارسة الأعمال المنافية للآداب

تمكنت  الإدارة العامة لحماية الآداب  بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط أحد الأشخاص لإدارته نادي صحي دون ترخيص بدائرة قسم شرطة المعادي بالقاهرة، واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

ضبط نادى صحى بدون ترخيص للممارسة الأعمال المنافية للآداب  بالمعادى
ضبط نادى صحى بدون ترخيص للممارسة الأعمال المنافية للآداب  بالمعادى

وأوضحت التحريات أن المتهم لديه معلومات جنائية سابقة، وأنه قام بتشغيل النادي لاستقطاب مرتاديه لممارسة النشاط غير القانوني.

المرور: تحرير 908 مخالفات عدم تركيب الملصق الإلكتروني ورفع 37 سيارة ودراجة نارية

انقلاب ملاكي بصحراوي الإسكندرية يسفر عن وفاة 3 أشخاص

 عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف النادى وضبط المتهم برفقته شخص آخر وسيدتان، إحداهن تحمل جنسية إحدى الدول، والأخرى لديها معلومات جنائية، وبمواجهتهم اعترفوا بممارسة النشاط الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وجرى تسليمهم للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ضبط نادى صحى أعمال منافية للآداب المعادي القاهرة مكافحة الجرائم حماية الآداب العامة مخالفات قانونية أنشطة غير مشروعة الشرطة المتخصصة وزارة الداخلية المصرية

مواد متعلقة

المرور: تحرير 908 مخالفات عدم تركيب الملصق الإلكتروني ورفع 37 سيارة ودراجة نارية

انقلاب ملاكي بصحراوي الإسكندرية يسفر عن وفاة 3 أشخاص

الداخلية: ترحيل سوري الجنسية خارج البلاد لخطورته على الأمن العام

بالأسماء، وزير الداخلية يوافق على رد الجنسية المصرية لـ 19 مواطنًا

الداخلية تصدر قرارا بإبعاد بنجلاديشي خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

بالأسماء، وزير الداخلية يأذن لـ 21 شخصًا بالحصول على جنسيات أجنبية

حالة الطرق اليوم، كثافات متحركة بدائري المنيب وشوارع وسط البلد ومحور صفط اللبن

إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا

الأكثر قراءة

الشيوخ يوافق على استقالة 14 عضوا لعزمهم الترشح في انتخابات النواب

خبير لوائح يكشف سر تجاهل محمد صلاح التوقيع على علم فلسطين (فيديو)

مصدر بالأهلي يكشف مفاجأة بشأن عماد النحاس

الاستيلاء على أراضي وعقارات بالجيزة، رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين

عفو رئاسي مرتقب عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بنصر أكتوبر 2025

اختراق الصفحة الرسمية لمجمع اللغة العربية على "فيسبوك" ونشر صور إباحية

تدفقات النيل تملأ مفيض باريس بالوادي الجديد، ونشطاء: الخير قادم لمصر (فيديو)

الداخلية: ترحيل سوري الجنسية خارج البلاد لخطورته على الأمن العام

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الخميس 2-10-2025

4478 جنيها لهذا العيار، تعرف على أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 2-10-2025

سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الخميس 2-10-2025

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العتاب في المنام وعلاقته باتخاذ القرارات الهامة

من مواليد الهند وتتلمذ على يد الحصري، محطات في حياة شيخ قراء المسجد النبوي بعد وفاته

مجموعة متنوعة من أدعية الصباح، يمكنك ترديدها يوميا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads