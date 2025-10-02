الخميس 02 أكتوبر 2025
ضبط متهم ظهر في فيديو يهدد جيرانه بأسطوانة بوتاجاز بالجيزة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن ظهور شخص بشرفة شقة سكنية وممسكًا بأسطوانة بوتاجاز ويهدد جيرانه بإضرام النيران بها بالجيزة، وضبط مرتكب الواقعة.
 

وتابعت أجهزة الأمن، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن ظهور شخص بشرفة شقة سكنية وممسكًا بأسطوانة بوتاجاز ويهدد جيرانه بإضرام النيران بها بالجيزة.

وبالفحص تبين عدم وجود بلاغات فى هذا الشأن، وتمكن رجال الشرطة من  تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو عاطل – مقيم بالجيزة، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بسبب خلافات بينه وبين أهليته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

