ضبط متهم ظهر في فيديو يهدد جيرانه بأسطوانة بوتاجاز بالجيزة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن ظهور شخص بشرفة شقة سكنية وممسكًا بأسطوانة بوتاجاز ويهدد جيرانه بإضرام النيران بها بالجيزة، وضبط مرتكب الواقعة.



“الأخ عايز يولع فى الشارع بالأنبوبة”.. الأمن يكشف ملابسات فيديو الجيزة



وتابعت أجهزة الأمن، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن ظهور شخص بشرفة شقة سكنية وممسكًا بأسطوانة بوتاجاز ويهدد جيرانه بإضرام النيران بها بالجيزة.

ملابسات فيديو الجيزة

وبالفحص تبين عدم وجود بلاغات فى هذا الشأن، وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو عاطل – مقيم بالجيزة، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بسبب خلافات بينه وبين أهليته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

