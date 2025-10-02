الأمن يكشف حقيقة فيديو التحرش بفتيات أمام مدرسة فى القليوبية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن ادعاء القائمة على النشر بتجمع عدد من الأشخاص أمام إحدى مدارس البنات بالقليوبية وحيازة سلاح أبيض ومضايقتهم للطالبات.



فيديو التحرش بفتيات مدرسة فى القليوبية



رصدت المتابعة الأمنية، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن ادعاء القائمة على النشر بتجمع عدد من الأشخاص أمام إحدى مدارس البنات بالقليوبية وحيازة سلاح أبيض ومضايقتهم للطالبات.



وبالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط القائمة على النشر مقيمة بدائرة قسم شرطة أول بنها، وبمواجهتها أقرت بعلمها بأن الظاهرين بمقطع الفيديو طلبة بمدرسة مجاورة للمدرسة ولخشيتها من تعرض الطالبات لمضايقات منهم.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمة على النشر لادعائها الكاذب.

