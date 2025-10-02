الخميس 02 أكتوبر 2025
حوادث

القبض على البلوجر منة أشرف بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء بالتجمع (فيديو)

 ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على بلوجر منة أشرف لقيامها بنشر مقاطع فيديو على حسابها الشخصى بمواقع التواصل الاجتماعى، تتضمن قيامها بالرقص بصورة خادشة للحياء والإتيان بإيحاءات منافية للآداب العامة.

 

سقوط بلوجر منة أشرف بنشر فيديوهات رقص بصورة خادشة للحياء بالتجمع

 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على حسابها الشخصى بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بصورة خادشة للحياء والإتيان بإيحاءات منافية للآداب العامة.

 عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطها (مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة)، وبمواجهتها اعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية. 


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتى ذلك فى إطار مواجهة الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت والتى تمس قيم وأخلاقيات المجتمع.

